Mondiali femminili 2023: la Colombia parte con una vittoria, battuta 2-0 la Corea del Sud

Buona la prima per la Colombia, che nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023, che si svolgono in Australia e in Nuova Zelanda,ha sconfitto per 2-0 la Corea del Sud. Successo a sorpresa per le sudamericane, leggermente sfavorite alla vigilia ma brave a conquistare tre punti preziosi. Le reti decisive sono arrivate entrambe nel primo tempo. Al 30′ Usme ha sbloccato la gara trasformando un calcio di rigore, mentre 10 minuti dopo ha raddoppiato Caicedo, fissando il punteggio sul 2-0. La Colombia si porta dunque al comando del proprio girone insieme alla Germania, mentre la Corea del Sud resta a quota 0 punti con il Marocco.

