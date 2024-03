Masters 1000 Indian Wells 2024: Fognini batte Zapata Miralles e vola al secondo turno

Fabio Fognini batte Zapata Miralles in rimonta e accede al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024. 4-6 6-2 6-3 il punteggio a favore del ligure. L’azzurro, dopo aver perso il primo set tra tante difficoltà al servizio, risale da un break di svantaggio nel secondo, sotto 2-0, e vince sei giochi in fila portando il match al terzo. Anche qui Fognini parte con l’handicap e va sotto di un break sul 3-1, ma, come successo nel parziale precedente, Zapata Miralles si scioglie sul più bello e perde cinque game in fila uscendo sconfitto dopo due ore di gioco. Prima vittoria a livello Atp per il numero 101 del mondo in questa stagione, in cui aveva disputato due Challenger (Tenerife e Manama) senza ottenere grandi risultati (secondo turno a entrambi e sconfitte con Yevseyev e Shelbayh). Continua il periodo nero di Zapata Miralles, che nelle ultime 15 partite ha ottenuto due vittorie (Garin per ritiro a Cordoba e Quinn agli Us Open 2023). Fognini avanza al secondo turno, dove incontrerà la testa di serie numero 19 Baez. Non un avversario irresistibile su cemento. Dipenderà tutto dalla condizione fisica del vincitore del Masters 1000 di Montecarlo 2019, che sta cercando in tutti i modi di tornare in top 100 e di provare ad entrare in tabellone principale negli Slam.