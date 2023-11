MotoGP, ordine di arrivo e classifica GP Malesia 2023: vince Bastianini, Bagnaia terzo davanti a Martin

I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo del GP della Malesia 2023, diciottesima prova del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Sepang, a trionfare è Enea Bastianini, che si porta al comando alla prima curva del primo giro e difende il vantaggio in maniera esemplare, ottenendo il miglior risultato di una stagione piena di alti e bassi. Alle sue spalle Alex Marquez, che lo tallona fin da subito ma senza mai impensierirlo davvero né tentare un sorpasso. Completa il podio Pecco Bagnaia, incapace di confermare la pole position ma bravissimo a conquistare punti preziosi in ottica classifica generale. Il ducatista si rende protagonista di una gara molto intelligente visto che, una volta capito di non averne per raggiungere il duo di testa, si tiene stretto il suo terzo posto. Alle sue spalle Jorge Martin, che dopo un paio di tentativi di sorpasso in avvio realizza che c’è poco da fare e finisce per accontentarsi della quarta posizione, staccato di oltre 5 secondi. Tanta Italia in top 10, con Bezzecchi sesto, Morbidelli settimo, Di Giannantonio nono e Marini decimo.

