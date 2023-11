Pagelle MotoGP GP Malesia 2023: Bastianini è tornato. Bagnaia punisce un Martin in difficoltà

Le pagelle del Gran Premio della Malesia 2023, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP in scena sul circuito di Sepang. Enea Bastianini ritrova la vittoria e torna a sorridere: battuto Alex Marquez, secondo. Terza piazza invece per Pecco Bagnaia, che completa il podio e guadagna punti su Jorge Martin in ottica classifica generale.

ENEA BASTIANINI, voto 10: gara semplicemente perfetta del Bestia, che parte alla grande e difende la prima posizione in maniera molto agevole. Domenica da incorniciare davvero sotto tutti i punti di vista per Enea, che ottiene la prima vittoria stagionale e torna finalmente a brillare dopo un periodo non semplice.

ALEX MARQUEZ, voto 9,5: applausi a scena aperta anche per lo spagnolo, che si piazza al secondo posto fin dalle battute iniziali e non si schioda, conquistando punti significativi. Gara molto positiva anche per Alex, che prova a ricucire il gap con Bastianini, ma finisce per accontentarsi di chiudere davanti a Bagnaia.

PECCO BAGNAIA, voto 8: il bilancio del weekend del ducatista è ormai legato a quello di Jorge Martin, suo rivale per il Mondiale. Stavolta il duello lo vince l’azzurro, che chiude terzo proprio davanti allo spagnolo. I punti guadagnati sono appena tre, ma con le gare del Mondiale che sono sempre meno possono fare la differenza. Bravo dunque Pecco che, in tutto ciò, ha rifilato oltre sei secondi a Martinator.

JORGE MARTIN, voto 6-: non è andato come sperato il GP della Malesia per il pilota iberico, che sperava di accorciare le distanze dal leader del Mondiale Bagnaia e invece si è trovato a disputare una gara piuttosto anonima. Dopo un accenno di sorpasso in avvio, i suoi tempi sono precipitati ed il podio l’ha visto col binocolo. Importante comunque limitare i danni e concludere quarto.

FABIO QUARTARARO, voto 8,5: forse sarebbe più corretto chiamarlo ‘Quartarazzo’ vista la splendida rimonta che l’ha portato fino al quinto posto. Il francese aveva detto che il momento di forma è positivo nonostante solitamente fatichi nel finale di stagione e l’ha anche dimostrato in pista. Se il prossimo anno dovesse avere anche una moto più performante, è sicuramente da tenere d’occhio in ottica Mondiale.

GLI ALTRI ITALIANI, voto 8: è stata una gara molto ‘italiana’ quella in Malesia, non solo per il podio a tinte Ducati ma anche per i tanti azzurri presenti in top 10. Oltre a Bastianini e Bagnaia, hanno infatti chiuso tra i primi 10 anche Bezzecchi, Morbidelli, Di Giannantonio e Marini. Che dire se non complimenti.