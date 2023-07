Mondiali scherma Milano 2023: Alice Volpi oro nel fioretto, Errigo battuta in finale. Di Veroli argento nella spada

Un podio tutto tricolore nel fioretto femminile e un argento per Davide Di Veroli nella spada maschile in una giornata da incorniciare ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Alice Volpi batte Arianna Errigo in finale 15-10 e conquista l’oro iridato, mentre Martina Favaretto (sconfitta in semifinale dalla brianzola 15-10) si è accontentata del bronzo, insieme alla statunitense Lee Kiefer, battuta in rimonta 15-13 da Volpi. Nella finalissima per l’oro l’avvio è equilibrato con le due azzurre che salgono subito sul 4-4. L’argento di Londra 2012 prova a mettere la freccia sull’8-6, ma la reazione di Volpi c’è fino all’11-10. Da qui la senese non si ferma più fino al 15-10 definitivo. Per la trentunenne delle Fiamme Oro si tratta del secondo oro mondiale individuale dopo quello di Wuxi nel 2018. Per la Errigo, invece, si tratta della decima medaglia mondiale individuale.

Secondo argento mondiale (nella spada a squadre a Il Cairo 2022) invece per Davide Di Veroli, che è stato sconfitto in finale dall’ungherese Mate Tamas Koch, che si è imposto 14-10. All’azzurro non è riuscita l’operazione rimonta dopo un avvio incoraggiante. “Nonostante il dispiacere per non aver acciuffato l’oro, sono stato contento. Abbiamo una gara a squadre importantissima, dovremo dare il 200%”, le parole di Di Veroli.

Dopo le prime due medaglie arrivate nella spada femminile con l’argento di Alberta Santuccio ed il bronzo di Mara Navarria, l’Italia riesce così a migliorare il suo bottino. Nel tabellone da 64 Arianna Errigo aveva iniziato il suo cammino, battendo Zhang (15-6) per poi superare l’atleta di Hong Kong, Chan (15-9). Poi agli ottavi di finale la vittoria contro la francese Thibus (15-10) e ai quarti contro la romena Calugareanu, travolta 15-2. Volpi invece si era concesso il successo iniziale contro Hong (15-12), poi i successi su Scruggs (15-14), Walczyk-Klimaszyk (15-12) e sull’altra azzurra Martina Batini ai quarti (15-7ella pedana in mattina. Per Di Veroli invece le vittorie contro Losevskiy (15-5), Antikiewicz (15-4), Paavolainen (15-14), Limardo (15-12). Vismara si è fermato nel tabellone dei 32, mentre Cuomo non è andato oltre i quarti di finale.