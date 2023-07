Vittoria senza troppi patemi per la Lazio che, nell’amichevole odierna contro l’NK Bravo, squadra slovena, si impone per 2-0. I ragazzi di Sarri mettono in discesa la gara verso la mezz’ora, grazie al calcio di rigore trasformato dal capitano Ciro Immobile. Sempre l’attaccante napoletano poi, poco prima dell’ora di gioco, trova la doppietta, fissando il risultato sul 2-0 definitivo.