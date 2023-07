L’Empoli perde 2-1 con l’Heidenheim: Ekong a rete al novantesimo

L’Heidenheim ha vinto sull’Empoli per 2-1. La partita amichevole si è dimostrata intensa, con un’iniziale dominio da parte dei tedeschi che hanno segnato entrambi i gol durante il primo tempo, grazie a Pieringer al 29′ e Pick al 44′. Nella seconda metà però, l’Empoli è sembrato più deciso e dopo diversi tentativi, ha trovato la rete all’ultimo minuto, con il gol di Ekong.

La partita inizia a ritmo quasi serrato, con l’Empoli che tenta l’attacco e un Heidenheim in fase di costruzione. Durante tutta la durata del primo tempo però la squadra italiana non riesce a trovare un attacco diretto alla porta e l’unico tentativo di tiro risulta essere quello di Ranocchia al 20‘ su punizione, con il giocatore che però manda la palla lontano dai pali. L’Heidenheim invece inizia la partita in modo più graduale, fino agli ultimi minuti del primo tempo, quando si dimostra nettamente superiore alla squadra avversaria e ne assedia la porta. I tedeschi trovano il vantaggio dopo ventinove minuti con la rete di Pieringer e il raddoppio arriva subito dopo con Pick, che segna al 44‘.

Nel secondo tempo, l’Empoli torna in campo più propositivo, grazie anche all’ingresso di Henderson attorno al 70′, che guida la squadra in diversi tentativi di attacco. Nonostante le azioni in attacco siano numerose da parte della squadra italiana, la difesa tedesca non sembra superabile. All’ultimo minuto, Ekong riesce a mandare la palla in rete e l’Empoli lascia il campo sconfitto, ma con un gol segnato. Finisce dunque 2-1 l’amichevole tra il club tedesco e quello italiano, dopo novanta minuti di azione e intensità.