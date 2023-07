Abodi: “La Costituzione riconoscerà il valore dello sport”

“La Costituzione riconoscerà il valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme. Quella rappresentata dalla Comunità Incontro è sicuramente una delle forme che testimonia la volontà di rispettare il dettato costituzionale. Far diventare lo sport un diritto, non solo un valore, sarà il nostro compito”. Lo ha detto all’ANSA il ministro dello sport e i giovani, Andrea Abodi, oggi in visita alla Comunità Incontro di Amelia per il recupero dalle dipendenze, fondata da don Pierino Gelmini. Per Abodi la priorità attuale dello sport nazionale è rappresentata “dalla scuola, e il lavoro che sta facendo il ministro Valditara, a cui diamo il massimo supporto, è di rendere la scuola contemporanea non solo nell’ambito dei programmi didattici, ma anche nel decoro dei luoghi. In Italia una scuola su due è senza palestra, nella scuola primaria si fa educazione motoria, in quinta elementare, un’ora alla settimana. Siamo molto lontani dagli standard europei, siamo molto lontani dagli standard della dignità dello sport non soltanto nella scuola, ma nella società”.