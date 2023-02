Mondiali Meribel, Goggia in testa nell’ultima prova: “Sono stata malissimo, ora sono tranquilla”

Sofia Goggia fa le prove per domani. Nella terza ed ultima prova della discesa libera dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Meribel, la campionessa bergamasca fa segnare il miglior tempo con il crono di 1’28”31. Sofia ha messo in mostra una sciata molto solida sulla “Roc de Fer”, anche in tratti che per caratteristiche meglio si adattano alle sue avversarie. Goggia, ha mostrato grande velocità sia sul primo tratto di scorrevolezza, che nel tecnico schuss finale, fino a chiudere con 46 centesimi di vantaggio sull’austriaca Mirjam Puchner, seconda classificata. Terzo posto di giornata per la norvegese Kajsa Lie, a mezzo secondo esatto da Goggia, davanti alla connazionale Ragnhild Mowinckel (+ 0”58) e alla ticinese Lara Gut-Behrami, quinta a 0”66.

In casa Italia segnali di crescita da Laura Pirovano, 15esima a 1”34: la 25enne finanziera di Madonna di Campiglio è sembrata molto più a suo agio sulla “Roc De Fer”, mettendosi alle spalle – con due centesimi di margine – Nicol Delago, discreta lungo il tracciato con qualche piccola sbavatura sul tratto più tecnico. Elena Curtoni ha terminato al 21esimo posto, a 1”74 da Goggia, in seguito a una spigolata. Appuntamento con la gara sabato 11 febbraio alle ore 11.00, in diretta Tv su Raisport ed Eurosport.

LE DICHIARAZIONI DELLE AZZURRE

Sofia Goggia: “Un allenamento positivo, sono mediamente contenta della prova fatta, un paio di imprecisioni le ho commesse ma siamo quasi pronti. Le medaglie di Brignone e Bassino dei giorni scorsi sono state fantastiche, è qualcosa di ulteriormente bello per la nostra squadra. Il quartetto di discesiste è pronto, abbiamo un ulteriore obiettivo da raggiungere. Ognuna di noi ha un’elaborazione del lutto personale, sino a ieri sono stata malissimo, adesso mi sento tranquilla e vogliosa di fare un bel risultato. Sono stati giorni di allenamento su questa pista buoni, dopo un mese di gennaio travagliato e le condizioni in cui arrivavo. La costruzione della discesa mi è venuta abbastanza bene, penso di avere capito una pista che va interpretata, devo riuscire a concatenare con la giusta intensità tutti i pezzi e a prendere le corde delle curve molto lunghe e modulate con estrema precisione”.

Elena Curtoni: “Bisogna voltare pagina, la vita va avanti, il pensiero a Elena è grandissimo, è una situazione difficile da gestire ma siamo qui anche per onorare al meglio la sua memoria. Sono sicura che lei ci sta guardando, oggi in prova ho preso una spigolata che per poco non mi faceva cadere, ci sono ancora delle cose da limare per fare un bel risultato, completeremo al video la preparazione per essere al top in gara”.

Laura Pirovano: “I tecnici mi hanno dato questa opportunità, spero di approfittarne al meglio. Non vedo l’ora di aprire il cancelletto, ci metterò tutta me stessa. E’ una pista da interpretare bene perchè piena di dossi, non si tratta tanto di usare la tecnica, piuttosto di prendere bene le rampe per fare velocità, spero di azzeccarle tutte”.

Nicol Delago: “Sono stati tre giorni di prove in cui ho fatto cose buone e altre meno buone, siamo a un Mondiale e dobbiamo dare il meglio di noi stesse. Metterò insieme tutto quanto per ottenere un buon risultato”.