Napoli, dal palco di Sanremo al Maradona: De Laurentiis invita allo stadio Mario Di Leva

Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 c’è stato anche Mario Di Leva, giovane attore salito sul palco dell’Ariston insieme a Francesco Arca per promuovere la fiction “Resta con me“. Mario, figlio d’arte dato che suo padre Francesco è a sua volta un attore, è stato protagonista di un simpatico siparietto con Amadeus. Il presentatore ha infatti scherzato dicendo che l’Inter fosse l’unica squadra capace di sconfiggere il Napoli in Serie A, al che il giovane attore partenopeo ha risposto “Fa freddo a -13?” consegnandogli una maglia azzurra. L’episodio non è sfuggito al patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha telefonato a Mario Di Leva per invitarlo al Diego Armando Maradona in occasione della partita Napoli-Cremonese. Una proposta che avrà sicuramente fatto felice il giovane attore, sfegatato tifoso del Napoli.