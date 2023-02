Lecce-Roma, Baroni: “Servirà la gara perfetta, contento per Strefezza”

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Roma, match della ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023: “Affronteremo una squadra che ha valori assoluti, corsa e qualità. Servirà una gara perfetta e potrebbe persino non bastare, ma vogliamo fare bella figura. Servirà andare forte contro avversari così. In un campionato del genere non puoi guardare l’avversario, ogni partita è importante e pensare al futuro non è altro che una distrazione“.

“Ho qualche dubbio per la formazione, ma voglio dare continuità dato che i ragazzi sono andati dentro benissimo – ha proseguito il tecnico dei pugliesi – Voglio vedere una squadra serena, ma anche un pizzico arrabbiata. Stiamo andando bene, ma non abbiamo ancora fatto niente. Rispetto alla gara d’andata abbiamo trovato più consapevolezza“.

Infine, Baroni ha parlato dei singoli: “Blin titolare? Farò delle valutazioni, vedremo. Gonzalez? Deve essere tranquillo. Visto che ha i riflettori puntati si di lui cerco di allentare la situazione. Strefezza? Sono contento per lui, il gol a Cremona testimonia la facilità con cui calcia in porta. E’ in fiducia e sta confermando l’ottimo campionato di Serie B. Cassandro? E’ giovane, non vediamo l’ora di farlo esordire“.