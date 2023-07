Sesta giornata per il nuoto in vasca ai Mondiali di Fukuoka. In acqua Margherita Panziera e Leonardo Deplano nelle semifinali dei 200 dorso e dei 50 stile libero. Unica finale con l’Italia la 4×200 stile con il quartetto composto da Marco De Tullio, Ciampi, Megli e Di Cola a caccia di una medaglia, che garantirebbe il pass olimpico.

MEDAGLIERE AGGIORNATO

RISULTATI DI OGGI

L’Italia è quinta nella 4×200 stile uomini. In ordine di frazione, De Tullio, Megli, Ciampi e Di Cola chiudono in 7:03.95 non lontani dal record italiano. Molto vicino il quarto posto della Francia, risalita con Marchand in ultima frazione, in 7:03.86. Oro alla Gran Bretagna, unica sotto i 7 minuti in 6:59.08, argento agli Usa, 7:00.02, e bronzo all’Australia, 7:02.13. I primi tre posti staccano anche il pass per Parigi 2024.

Nella prima semifinale dei 50 stile uomini terzo un ottimo Deplano, che non sbaglia l’arrivo come stanotte in batteria, in 21.74 dietro a Proud, 21.61, e Alexy, 21.60. Nella seconda batteria domina McEvoy in 21.25 che fa il vuoto rifilando 4 decimi a Cooper, 21.65 e Crooks, 21.73. Deplano riesce a centrare la finale con il sesto tempo. I migliori otto sono McEvoy, 21.25, Alexy, 21.60, Proud, 21.61, Cooper, 21.65, Crooks, 21.73, Deplano, 21.74, Gkolomeev, 21.85, Liendo, 21.88. Non riesce a centrare la finale nei 20o dorso donne Panziera, che nuota in 2:10.65 lontana quasi un secondo dal tempo richiesto per entrare nelle otto. Le protagoniste di domani saranno Peng, 2:07.40, Smith, 2:07.52, McKeown, 2:07.89, Shananan, 2:08.32, Masse, 2:08.51, Bernat, 2:08.96, White, 2:09.13, Forrester, 2:09.74.

Per quanto riguarda le altre finali continua il super Mondiale di O’Callaghan, che dopo i 200 stile vince anche i 100 stile donne. L’australiana nuota in 52.16 rimontando tutti nell’ultima vasca chiudendo davanti a Haughey, 52.49, e Steenbergen, 52.71. Fuori dal podio la campionessa olimpica McKeon, quinta in 52.83. Medaglia di legno per Douglass, 52.81. Primo oro a Fukuoka per il Sudafrica, che conferma la grande tradizione di raniste con Schoenmaker prima nei 200 rana donne in 2:20.80. Battuta la concorrenza di Douglass, 2:21.23, e Schouten, 2:21.63. Il campione dei 100 dorso Murphy esce sconfitto dalla finale dei 200 dorso. Oro per l’ungherese Kos, 1:54.14, che vince con una grande ultima vasca battendo l’americano, 1:54.83. Terzo posto per Mityukov, 1:55.34. Storico Qin, che vince i 200 rana con una gara pazzesca firmando il record del mondo in 2.05.48.Il cinese è il primo nella storia a vincere i 50, i 100 e i 200 rana. Battuto l’ormai ex primatista del mondo Stubblety-Cook, 2:06.40, e Fallon, 2:07.74.

Nelle semifinali senza italiani, nelle batterie dei 100 farfalla uomini miglior tempo combinato per Rose, 50.53, seguito da Grousset, 50.62, Liendo, 50.75, Temple, 50.89, Korstanje, 50.89, Cohen Groumi, 50.98, Matsumoto, 51.16, Ponti, 51.17. Dominante Sara Sjostrom nei 50 farfalla. La svedese fa segnare il quarto crono all time in semifinale, terzo e quinto erano sempre suoi, nuotando in 24.74 chiudendo con il primo tempo combinato. Seguono Zhang, 25.17, Walsh, 25.48, Henique, 25.70, Ikee, 25.72, Osman, 25.74, Huske, 25.75, Junevik, 25.77.