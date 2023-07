Al-Ahli, ufficiale: dal Manchester City arriva Riyad Mahrez

Riyad Mahrez lascia il Manchester City e diventa un nuovo giocatore dell’Al-Ahli, adesso è ufficiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso club saudita attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter. L’algerino si trasferisce in Arabia Saudita per circa 40 milioni di euro che entreranno nelle casse del Manchester City, club con cui ha collezionato complessivamente 236 presenze con 78 reti e 59 assist in cinque stagioni, conquistando la bellezza di undici trofei, ultimo la Champions League vinta ad Istanbul contro l’Inter.