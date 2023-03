Wta Miami 2023: Trevisan batte Hibino e accede al terzo turno, si ferma Giorgi

Bilancio in perfetta parità per il tennis femminile azzurro nel secondo turno del Wta 1000 di Miami 2023, dove vince Martina Trevisan e perde Camila Giorgi.

La numero uno d’Italia, testa di serie numero 25 del tabellone, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 la qualificata nipponica Nao Hibino, sfruttando nel miglior modo possibile un sorteggio di certo non impossibile. La tennista toscana è partita a rilento, andando sotto per due volte di un break nel primo set, ma dal 2-4 piazzava una striscia di cinque games a zero che la portava sul 6-4 1-0. Secondo set abbastanza equilibrato, con un solo break realizzato nel sesto gioco a fare la differenza e a creare il 6-3 finale. Per Martina ora ci sarà la statunitense Claire Liu, in un match non facile ma comunque giocabile.

Sconfitta netta invece per Camila Giorgi, che dopo la battaglia contro Kaia Kanepi è apparsa svuotata di energie sin dalle prime battute contro Viktoria Azarenka. La bielorussa, quattordicesima testa di serie del tabellone, si è imposta per 6-3 6-1. Dal 2-1 del primo parziale in favore della tennista di Macerata c’è stato un parziale di dodici games a due.