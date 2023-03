Masters 1000 Miami 2023: Sinner a caccia di una rivincita contro Dimitrov per un posto negli ottavi

Nella giornata di sabato si sono conclusi i secondi turni del Miami Open 2023 e tutti i giocatori in gara hanno avuto modo di fare il loro esordio, eccezion fatta per Stefanos Tsitsipas che ha beneficiato del ritiro di Richard Gasquet per avanzare nel torneo senza scendere in campo.

Nella “middle Sunday” del secondo Masters 1000 della stagione prenderanno ufficialmente il via i terzi turni. Si inizia con la parte alta del tabellone, dove, dopo l’eliminazione subita da Fabio Fognini per mano di Jan-Lennard Struff, è Jannik Sinner l’unico azzurro rimasto in corsa. Pur non brillando, dovendosi confrontare con l’adattamento alle diverse condizioni della Florida dopo il torneo di Indian Wells, il numero 1 d’Italia ha sconfitto all’esordio Laslo Djere con il punteggio di 6-4 6-2. Contro il serbo è arrivato per Sinner, il diciassettesimo successo in stagione, che gli è valso il terzo posto in condivisone con Taylor Fritz, nella classifica di partite vinte a livello di circuito maggiore nel 2023 (davanti a lui solamente Daniil Medvedev con 24 e Cameron Norrie con 21).

Prossimo avversario dell’altoatesino, sarà Grigor Dimitrov, testa di serie numero 21 del tabellone, che al debutto ha avuto bisogno di 2 ore e 36 minuti di gioco per battere Jan-Lennard Struff con lo score finale di 4-6 7-6(5) 6-4. Nel tie-break del secondo parziale, il bulgaro si era trovato a due punti dalla sconfitta sul 5-3, prima di tirare fuori dal cilindro due magie per riuscire a ribaltare la partita. Per Dimitrov è arrivata così l’ottava vittoria in una complicata stagione, nella quale non è riuscito finora ad esprimersi al meglio. Per il campione delle Finals 2017, il miglior risultato dell’anno rimane infatti la semifinale raggiunta nell’ATP 500 di Rotterdam.

Se per Sinner è la finale giocata proprio a Miami nel 2021 il miglior risultato in un Masters 1000, in tornei di questa categoria Dimitrov non è mai riuscito a spingersi oltre la semifinale con l’unica eccezione nel 2017, quando riuscì addirittura a vincere il titolo a Cincinnati, battendo in finale Nick Kyrgios.

Quella che andrà in scena sul cemento dell’Hard Rock Stadium, sarà la seconda sfida tra Sinner e Dimitrov, che si sono già affrontati agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia del 2020. Ad avere la meglio in quell’occasione fu il bulgaro, che si impose con il punteggio di 6-4 6-4. Un bel banco di prova dunque per il numero 1 d’Italia, che vuole continuare la sua corsa a Miami con l’obiettivo di tornare stabilmente nella top 10 della classifica ATP.