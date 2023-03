Amichevoli Nazionali 2023: il Marocco sconfigge 2-1 il Brasile, gol vittoria di Sabiri

Incredibile vittoria del Marocco, che nell’amichevole disputata allo Stade Ibn Batouta di Tangeri ha sconfitto 2-1 il Brasile. Padroni di casa avanti al 29′ con Boufal, ma ripresi al 67′ da Casemiro. Il gol vittoria è arrivato al 79′ e ha portato la firma di Sabiri, che ha regalato una grande gioia ai tifosi marocchini. In campo anche Amrabat e Cheddira per il Marocco e Ibanez per la Selecao. Nell’altra amichevole andata in scena nella notte italiana, la Nuova Zelanda ha piegato la Cina per 2-1. A Wellington, squadra di casa avanti al 42′ con un’autorete di Zhu Chenjie. All’81’ è arrivato il raddoppio di Garbett, mentre in pieno recupero la Cina ha accorciato le distanze con Ba Dun.