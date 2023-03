Malta-Italia, i numeri di maglia: la numero 10 sulle spalle di Gnonto

Sono stati ufficializzati i numeri di maglia per la sfida Malta-Italia, valida per la seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2024. La grande novità riguarda la maglia numero 10, indossata da Lorenzo Pellegrini in occasione della sfida di Napoli contro l’Inghilterra. Il capitano della Roma è stato infatti escluso contro Malta, perciò il numero 10 sarà sulle spalle di Willy Gnonto. Di seguito l’elenco completo.

1 – Gianluigi Donnarumma

21 – Marco Carnesecchi

22 – Alex Meret

2 – Giovanni Di Lorenzo

3 – Rafael Toloi

4 – Leonardo Spinazzola

5 – Matteo Darmian

13 – Emerson Palmieri

14 – Giorgio Scalvini

15 – Francesco Acerbi

23 – Alessio Romagnoli

6 – Marco Verratti

8 – Jorginho

12 – Matteo Pessina

16 – Bryan Cristante

18 – Davide Frattesi

20 – Sandro Tonali

7 – Vincenzo Grifo

9 – Gianluca Scamacca

10 – Wilfried Gnonto

11 – Domenico Berardi

17 – Matteo Politano

19 – Mateo Retegui