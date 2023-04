Madrid Open 2023, gioia Vavassori: batte Meligeni Alves e conquista il primo main draw 1000 in carriera

Andrea Vavassori non si ferma, batte in due set il brasiliano Felipe Meligeni Alves e a Madrid conquista il primo main draw 1000 della sua carriera. Ancora una formidabile prestazione al servizio per il tennista piemontese, che ha concesso una sola palla break nel corso dell’incontro vinto con il punteggio di 6-3 7-6(12). Ora attende il sorteggio, ma intanto festeggia un altro risultato di rilievo in un periodo decisamente positivo e pieno di ottimi risultati sia a livello challenger che di circuito maggiore. In attesa di vedere come andranno le cose nel main draw, l’azzurro classe ’95 è sempre più vicino all’ingresso nei primi 150 del ranking mondiale.

LA PARTITA – Un match, come già anticipato, fortemente condizionato dall’eccellente prestazione al servizio dei due giocatori. Nel primo set il tennista sudamericano incappa in un unico brutto game alla battuta nel quinto gioco e con esso, di fatto, cede anche la frazione. Vavassori al momento di chiudere per il set concede ed annulla l’unica palla break al suo avversario per il 6-3. Ancora più dominanti i servizi nella seconda frazione, in cui l’azzurro non sfrutta un’occasione nel primo game e questa sarà anche l’unica di tutto il set fino al tie-break. Qui si sviluppa un match nel match, con Vavassori che ha bisogno di sei match point prima di chiudere per 14 punti a 12 dopo aver annullato anche una palla set al brasiliano.