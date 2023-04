Twitter Down martedì 25 aprile: segnalazioni sul social

di Redazione 15

Tanti utenti nel primo pomeriggio di martedì 25 aprile stanno segnalando un Twitter Down, cioè un picco di disservizi sul social di Elon Musk. Effettivamente sulla piattaforma – oggetto recentemente della rivoluzione sulle cosiddette ‘spunte blu’ – si stanno verificando alcuni problemi: non è possibile leggere le risposte ai tweet, mentre su alcuni profili – anche verificati con la spunta d’oro per le organizzazioni – non appaiono più i vecchi contenuti. Il Twitter Down, è bene precisare, è durato pochi minuti.