Italia-Francia 3-0, De Giorgi: “Siamo stati continui, contro la Polonia sarà durissima”

L’Italia ha battuto 3-0 la Francia nella semifinale valida per gli Europei di volley maschili 2023. Al PalaEur grande prestazione dei ragazzi di De Giorgi, che hanno giocato una partita perfetta senza dare possibilità di rimonta ai transalpini. Ecco le parole del ct: “Oggi c’è stata coralità, è la cosa più importante che abbiamo messo in campo. Abbiamo vinto tutti gli scambi lunghi. Il nostro obiettivo era essere determinati ma mantenere la lucidità la loro aggressività. Oggi c’è stata continuità di intensità. Sabato con la Polonia sarà durissima. L’interpretazione della partita sarà determinante”. Anche Daniele Lavia ha commentato il successo: “Siamo stati bravi ad alzare il livello. Abbiamo vinto per Anzani e Russo. Dobbiamo continuare così, l’obiettivo è migliorare sempre di più e provare a ripetersi, anche se non è mai facile contro una squadra come la Polonia. Sarebbe bello esultare davanti ai nostri tifosi”. Yuri Romanò ha analizzato l’ottima prestazione difensiva dell’Italia: “Siamo stati bene in campo, non abbiamo mollato nessun punto. La Francia è una squadra che difende molto bene, siamo stati bravi a fare la stessa cosa. Questo è stato il motivo della nostra vittoria. La Polonia è una squadra fortissima, il palazzetto ci spingerà”. Infine il capitano Simone Giannelli ha messo in guardia i suoi compagni per la finale di sabato: “La Polonia ha una panchina lunghissima, potranno cambiare le carte in corsa. Noi dobbiamo stare sereni e giocare con calma. Oggi ha funzionato anche la panchina, con Sbertoli che ha giocato un grande primo set. Sono contento di essere arrivato in finale davanti ai nostri tifosi. E’ stato bello avere Anzani e Russo in tribuna. Spero tornino entrambi in gruppo il prima possibile”.