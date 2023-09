Highlights Francia-Uruguay 27-12, Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

La Francia batte l’Uruguay 27-12 nella seconda giornata del Mondiale di rugby 2023. Partita molto combattuta con l’Uruguay che è rimasto attaccato al match fino all’ultimo. Nel finale l’esperienza dei transalpini ha fatto la differenza con la meta di Bielle-Biarrey, e trasformazione di Jaminet, a chiudere i conti per il 27-12 finale. Francia che sale a 8 punti in testa al girone con tre punti di vantaggio sull’Italia, che però ha una partita in meno. Ecco gli highlights del match.