Bayern Monaco-Bayer Leverkusen oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Bundesliga 2023/2024

La giornata di Bundesliga si apre questa sera, venerdì 15 settembre, con il match di alta classifica tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Sono le uniche due squadre a punteggio pieno dopo tre partite. La squadra di Xabi Alonso vuole tentare il colpo in trasferta contro la corazzata di Tuchel. Il calcio d’inizio è in programma alle 20:30. La partita sarà trasmessa su Sky, che detiene i diritti della Bundesliga in esclusiva, e il canale dedicato sarà quello di Sky Sport Uno. Per gli abbonati Sky, la sfida potrà essere seguita sulla piattaforma streaming Sky Go.