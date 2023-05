Internazionali Roma 2023, Sinner esordio soft: Kokkinakis spazzato via in due set

Esordio sul velluto per Jannik Sinner. Agli Internazionali BNL d’Italia in corso di svolgimento a Roma, il numero uno d’Italia batte nettamente l’australiano Thanasi Kokkinakis con il punteggio finale di 6-1 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Solamente tre i punti persi al servizio dall’altoatesino che ha dominato in lungo e in largo. Nella giornata di domenica Jannik affronterà al terzo turno il vincente del match che vede opposti il russo Shevchenko e l’argentino Baez.

PRIMO SET – L’inizio di partita è totalmente favorevole a Sinner che in pochi minuti si trova sul 3-0 con un parziale severissimo di dodici punti a zero. Kokkinakis prova ad entrare nel match e riesce a vincere un game cercando di accorciare le distanze, ma Sinner è ben centrato e sui suoi turni di servizio non concede neanche un punto al suo avversario. L’australiano commette errori e non riesce a trovare continuità, cede nuovamente il servizio e perde nettamente la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-1.

SECONDO SET – L’inizio del secondo set è sicuramente più equilibrato con Kokkinakis che alza la qualità del suo gioco e tiene i rispettivi turni di battuta senza particolari problemi. Stessa cosa fa Sinner che giganteggia sui suoi turni di servizio ed aspetta solamente l’occasione giusta per indirizzare definitivamente la partita. L’occasione arriva nel fatidico settimo gioco quando Jannik, complici anche due errori dell’australiano, chiude un diritto nei pressi della rete e piazza il break che spezza l’equilibrio. Sinner sale sul 5-3 e, nel nono gioco, non sfrutta un match point (cancellato da un ace di Kokkinakis) ma poco dopo tiene la battuta chiudendo agevolmente l’incontro con lo score finale di 6-1 6-4.