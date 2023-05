Internazionali d’Italia 2023, il sabato oltre la pioggia: brillano Alcaraz e Sonego, ancora male Hurkacz

Nella giornata di sabato 13 maggio 2023 la protagonista assoluta sui campi del Foro Italico, per gli Internazionali BNL d’Italia, è stata la pioggia. In mattinata l’annuncio del posticipo dell’orario d’inizio, poi varie interruzioni che hanno costretto l’organizzazione a rimandare buona parte degli incontri in programma, alcuni già avviati, alla giornata di domani. In tutto questo, però, si è comunque giocato a tennis, e non sono mancati i guizzi dei campioni. C’era attesa per l’esordio assoluto in Italia di Carlos Alcaraz, che ha superato brillantemente Albert Ramos-Vinolas 6-4 6-1 e ha regalato sprazzi di onnipotenza sul Centrale, riprendendosi momentaneamente la testa della classifica ATP. Oltre allo spagnolo, vittoria anche per Andrey Rublev contro lo slovacco Molcan per 6-3 6-4 e per Roberto Carballes-Baena contro Danny Evans per 7-6(5) 5-7 6-4.

Da segnalare anche la partita che Borna Coric è riuscito a portare a casa nonostante il primo set perso e due tie-break nei set successivi. Quella con Monteiro sembrava una mera formalità per il croato, che ha dovuto tirare fuori dal cilindro una prestazione non banale per superare il turno, chiudendola 4-6 7-6(8) 7-6(5) in più di tre ore e mezza. Cade, a sorpresa, Hubert Hurkacz, sconfitto 6-3 6-4 da J.J. Wolf. Continua il periodo negativo del polacco, mai efficace dopo il trionfo a Marsiglia dello scorso febbraio. Bene anche gli spagnoli Davidovich Fokina e Zapata Miralles, che hanno superato senza grandi problemi Guido Pella e Jason Kubler.

Prestazione maiuscola per Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio su Yoshihito Nishioka con il punteggio di 7-5 6-3 dopo aver giocato una partita sontuosa, dominata all’inizio e poi complicatasi nel corso del primo parziale, chiuso poi con grande carattere. Nel secondo set il giapponese ha concesso il break nel momento migliore per Sonny: un ottavo game che ha fatto tutta la differenza possibile tra un’eventuale sospensione che sarebbe potuta avvenire in caso di 4-4 e un bellissimo finale per l’azzurro, che ha dominato su un Centrale reso pesante dalla pioggia copiosa. Ora, per il torinese, la sfida sarà contro uno tra Tsitsipas e Borges, che sono stati costretti a interrompere la propria partita sul 6-3 4-3 in favore del greco.

Nel tabellone femminile fuori a sorpresa anche Caroline Garcia, battuta da Camila Osorio. Con la sconfitta della francese, 6-4 6-4 in favore dell’avversaria, l’ultima rimasta in corsa delle prima cinque teste di serie è Iga Swiatek. Nella sfida tra Haddad Maia e Linette è stata la brasiliana a imporsi, con il risultato di 7-5 6-4. Giornata da dimenticare per le statunitensi: Sofia Kenin è stata superata da Anhelina Kalinina per 6-4 6-2, mentre Taylor Townsend non è riuscita a ribaltare la sfida contro la cinese Wang Xiy pur avendo vinto il secondo set 6-0. A questo punto, il rinvio delle partite di Coco Gauff contro Bouzkova e di Madison Keys contro Vika Azarenka potrebbe essere una buona notizia per gli americani.