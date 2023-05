Inter-Sassuolo 4-2, Farris: “Lukaku ragazzo eccezionale. Oggi vittoria fondamentale”

“Lukaku è un ragazzo eccezionale. Ha cuore, simpatia, empatia con tutti. Il vero Romelu lo stiamo vedendo in questo ultimo periodo, ci è mancato molto nei mesi scorsi. In queste partite sta dimostrando quanto può essere un fattore”. Con queste parole il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-2 contro il Sassuolo.

“Ci sono mancati giocatori importanti per le rotazioni, come Marcelo Brozovic. Ed essendo legato ai difensori, voglio dire che ci manca Skriniar. Abbiamo trovato un Darmian straordinario, poi in una squadra come l’Inter bisogna aspettare gli Asllani e i Bellanova che però sono pronti quando vengono chiamati in causa” ha aggiunto. E ancora sulla vittoria di questa sera: “Era un’occasione da non perdere. Volevamo mettere un cuscinetto perché abbiamo ancora tante partite importanti: la semifinale di ritorno, la Coppa Italia, poi vedremo. Oggi i risultati ci hanno messo sul piatto la possibilità di andare fino in fondo e siamo stati molto bravi”.