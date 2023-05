Giro d’Italia 2023, classifica generale aggiornata dopo ottava tappa: Leknessund tiene la maglia rosa, Evenepoel a 8 secondi

Si è appena conclusa l’ottava tappa del Giro d’Italia 2023. Nel tratto da Terni a Fossombroso vince un super Healy, che strappa a 50km dall’arrivo e allunga in neanche 5km di oltre un minuto sugli inseguitori per poi chiudere con circa due minuti di vantaggio sugli altri. Tra gli inseguitori chiude secondo un ottimo Gee, che risale nel finale e la spunta sull’italiano Zana e sul francese Barguil lontani un minuto e 50 secondi dal leader irlandese. Per quanto riguarda il discorso maglia rosa, Roglic guadagna 14 secondi su Leknessund ma a sorpresa il norvegese riesce a mantenere la maglia per soli 8 secondi su Evenepoel. Domani il corridore del Team DSM la perderà nella cronometro. Ottima difesa di Damiano Caruso, che resta nella top 10 della classifica generale.

