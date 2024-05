Internazionali BNL d’Italia 2024, Codacons: “Prezzi biglietti eccessivi, abbassarli dopo forfait Sinner”

Nuova battaglia mediatica del Codacons legata al mondo dello sport. L’associazione a difesa dei consumatori guidata a Carlo Rienzi questa volta protesta per i prezzi eccessivi dei biglietti per gli Internazionali di tennis di Roma: “Il costo per assistere agli incontri di tennis nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia sono sempre più proibitivi. Per l’incontro di domenica 19 maggio al campo centrale i prezzi vanno da un minimo di 298 euro a un massimo di 1.344 euro, passando per i 998 euro della tribuna ‘sponsor’ ai 934 euro di quella ‘top’, mentre se si vuole acquistare un abbonamento ‘Suite’ il listino ufficiale arriva addirittura a 44.450 euro. Tariffe che rendono impossibile per molti cittadini assistere agli incontri e danneggiano lo sport, allontanando i giovani dal mondo del tennis. Inoltre, considerati i forfait di giocatori molto attesi, da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, riteniamo che i prezzi dei biglietti dovrebbero essere rivisti al ribasso, rimborsando chi ha già acquistato gli ingressi spendendo cifre astronomiche”, si legge in una nota.