Ginnastica artistica, Coppa del Mondo 2023: gli azzurri conquistano altre quattro finali a Baku

Cala il sipario sulle qualifiche di Coppa del Mondo di specialità di Artistica maschile e femminile, di scena alla Milli Gymnastics Arena di Baku. Buone notizie per l’Italia, che conquista altri quattro pass per le finali dopo i due di ieri con Bartolini e Villa. Ottima prova di Nicola Bartolini al volteggio, capace di mettere a referto il quinto punteggio di giornata (media di 14.399) e qualificarsi per l’atto conclusivo della manifestazione. Purtroppo il 27enne di Cagliari non è riuscito a ripetersi nel cavallo con le maniglie, uscendo di scena con il suo 13.000. Stessa sorte per il classe 2001 Yumin Abbadini, out con 13.433 e fuori dalle final eight anche nella sbarra con il suo 13.533. Sarà comunque seconda riserva dopo l’ungherese Vecsernyes. Non ha brillato neppure Matteo Levantesi, lontano dalle posizioni di vertice con 10.133.

Nel femminile, invece, una straordinaria Giorgia Villa ha ottenuto il miglior punteggio di giornata alla trave: 13.866, ovvero la somma dell’esecuzione (8.466) e del coefficiente di difficoltà (5.4). Molto bene anche Viola Perazzini, capace di assicurarsi il quarto posto con il suo 12.866. Infine, l’ultima presenza azzurra in finale sarà quella di Arianna Belardelli nella pedana del corpo libero. Nonostante qualche errore che le è costato un paio di decimi, il suo 12.433 è stato sufficiente per approdare all’atto conclusivo. Solo 27° posto invece per Pierazzini con lo score di 11.466.