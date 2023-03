Napoli-Atalanta, i 21 convocati di Gasperini: Koopmeiners assente, torna Scalvini

Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida Napoli-Atalanta, valida per la 26^ giornata di Serie A 2022/2023. Spicca l’assenza di Teun Koopmeiners, fermato da un infortunio, mentre tornano Scalvini e Palomino. Di seguito la lista completa dei 21 orobici convocati per l’impegno del Diego Armando Maradona.

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Palomino, Djimsiti, Ruggeri, Demiral, Scalvini, Zappacosta, Soppy.

Centrocampisti: Ederson, De Roon, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Boga, Lookman, Hojlund, Zapata.