Lazio, contro il Bologna per non pensare all’AZ: vincere e arrivare al derby davanti alla Roma

E’ una delle partite più delicate della stagione per la Lazio quella di Bologna, incastonata tra le due di coppe, e la prima in casa è stata persa, con il derby con la Roma sullo sfondo. Dopo la trasferta del Dall’Ara, che troppo spesso negli ultimi anni non ha portato granché bene, c’è da far visita agli olandesi dell’AZ Alkmaar per il difficile – ma non certo impossibile – tentativo di ribaltare l’1-2 patito all’andata, per restare in corsa in Conference League, dunque per trovare linfa vitale in vista della sfida contro i giallorossi di domenica che prima della sosta costituisce l’ultimo sforzo per poi preparare al meglio il rush finale.

Restare o meno in Europa, vincere o meno il derby, è chiaro che ogni cosa cambia in base a quello che succederà la prossima settimana. Le motivazioni vengono da sole: partita da dentro o fuori, poi la sfida contro i rivali di sempre attesa da una tifoseria intera. Ne viene fuori che quella contro i felsinei è “semplicemente” la partita col Bologna, da prendere assolutamente con le pinze per una squadra che fin qui ha palesato qualche limite di troppo sia in trasferta che nella continuità. Una Lazio che sicuramente adesso gioca meglio, che ha una gran fase difensiva, che ha acquisito certezze rispetto allo scorso anno. Ma che ancora una volta per ogni passo avanti non manca di farne, ogni tanto, mezzo indietro. Mentalità cercasi: senza Immobile, con un Milinkovic-Savic un po’ appannato, con Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson a corrente alternata: la Lazio non può prescindere dai tre punti in casa della squadra di Thiago Motta, che ha perso a Torino lunedì ma che resta non solo in gran forma, ma anche una valida e accreditata concorrente per il settimo posto. Ed ecco che si intreccia ancora l’Europa in una partita, quella del Dall’Ara, che ci dirà tantissimo sulla stagione di entrambe.