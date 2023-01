Gigante maschile Adelboden 2023, risultati e classifica seconda manche: vince Odermatt, Della Vite 11°

Risultati e classifica della seconda manche del gigante maschile di Adelboden 2023, valido per la Coppa del mondo di sci alpino 2022/2023. La vittoria va al padrone di casa Marco Odermatt, che dopo il miglior tempo di manche nella prima si ripete anche nella seconda e conquista il successo con una facilità per certi versi disarmante. Battuto il norvegese Henrik Kristoffersen, secondo a 73 centesimi, mentre completa il podio un altro svizzero, Loic Meillard (+1.66). Bene Feller e Kranjec, ancora tra i primi 5, mentre il miglior azzurro è Filippo Della Vite. Il classe 2001 di Bergamo disputa un’ottima prova, centrando il miglior risultato personale, ma per soli 3 centesimi resta escluso dalla Top 10. Per lui, comunque, un ottimo 11° posto che lascia ben sperare in vista del prosieguo della stagione. Meno bene gli altri due italiani, con Luca De Aliprandini 21° e Hannes Zingerle fuori per via di un’inforcata. Di seguito la classifica finale.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

LA CLASSIFICA FINALE

Odermatt (SUI) 2:30.68 Kristoffersen (NOR) +0.73 Meillard (SUI) +1.66 Feller (AUT) +2.27 Kranjec (SLO) +2.40 Pinturault (FRA) +2.50 Schwarz (AUT) +2.56 Caviezel (SUI) +2.77 Kilde (NOR) +2.99 Zubcic (CRO) +3.33 Della Vite (ITA) +3.36

21. De Aliprandini (ITA) +4.83

Zingerle (ITA) DNF