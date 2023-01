Monza-Inter: Sacchi verso un lungo stop. Il precedente di Serra in Milan-Spezia

L’Inter è furiosa per l’arbitraggio di Juan Luca Sacchi. La direzione di gara dell’anticipo della diciassettesima giornata con il Monza non è affatto piaciuta, per usare un eufemismo, al club nerazzurro. Sia la gestione della partita, ma soprattutto il fischio frettoloso che di fatto ha negato ad Acerbi il gol del 3-1 che, molto probabilmente, avrebbe chiuso la partita a tripla mandata. Un fallo inesistente visto che Pablo Marì si scontra con un suo compagno di gioco, in una situazione nella quale il Var è tagliato fuori visto che il fischio del direttore di gara di Macerata è intervenuto poco prima che Acerbi battesse a rete. Un po’ quello che è accaduto in Milan-Spezia, anche se lì Marco Serra fischiò un fallo che c’era, ma non applicò la regola del vantaggio con Messias che stava per realizzare il 2-1 finale.

Il designatore Gianluca Rocchi tenne Serra lontano da una squadra di Serie A per oltre sette mesi (da gennaio a fine agosto). Lo stop per Sacchi sarà lungo, ma probabilmente non a quei livelli. Prima di rivedere la Serie A il direttore di gara di Macerata dovrà ripartire dalla Serie B per una sorta di periodo di riabilitazione. Le tempistiche le deciderà il designatore stesso. Ma il timing del fischio di ieri non è affatto piaciuto a tutta la dirigenza arbitrale.