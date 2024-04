Fioretto, Coppa del Mondo Tblisi 2024: quartetto femminile d’oro, Francia ko in finale

Italia sul tetto del mondo nell’ultima gara della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Tblisi, in Georgia. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini si è preso il gradino più alto del podio battendo in finale la Francia per 45-36. Con il successo di oggi, la prima posizione nel ranking mondiale è sempre più al sicuro. Superato di diritto il turno degli ottavi, in quanto testa di serie numero 1 del tabellone, il team azzurro nei quarti di finale ha superato con una prestazione autoritaria la Polonia per 45-31. In semifinale c’è il Giappone. L’Italia non trema e si impone con il punteggio di 45-34. Si è arrivati così all’ultimo atto, contro la Francia, rivale di sempre. Anche nell’incontro per l’oro, Volpi e compagne hanno preso immediatamente il comando dell’assalto chiudendo 45-36.