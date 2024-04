F1 GP Cina 2024, rabbia Ricciardo: “Stroll dice che è colpa mia? Ero calmo, ma questo mi fa incazzare”

Weekend in Cina da dimenticare per Daniel Ricciardo, che ha lasciato Shanghai – sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 – come peggio non poteva. Innanzitutto non ha potuto portare a termine la gara poiché è stato tamponato da Lance Stroll e, a causa dei danni riportati dalla sua monoposto, è stato costretto al ritiro. Come se non bastasse, è stato poi penalizzato per aver sorpassato Niko Hulkenberg in regime di Safety Car e dovrà scontare una penalità di 3 posti in griglia nella prossima gara, a Miami.

Il pilota australiano non si è espresso sulla penalizzazione, mentre si è scagliato contro Stroll ai microfoni di Canal+: “Davvero sostiene che sia stato un mio errore? Mi stavo calmando, ma questa cosa mi fa incazzare. Quando iniziamo a frenare l’ho osservato e lui neanche mi guarda, ma ha lo sguardo rivolto alla curva. Poi inizia ad accelerare, ma è proprio sotto di me. Quanto mi fa incazzare“. Ricciardo ha poi rincarato la dose – come riporta motorsport.com -, arrivando ad insultare Stroll: “Sto provando a contenermi e non dire ciò che penso, ma che si fotta quel ragazzo. E sono gentile“.