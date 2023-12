Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: Razzetti medaglia d’argento nei 200 misti

Alberto Razzetti apre in bellezza la sessione pomeridiana di venerdì 8 dicembre degli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in corso di svolgimento ad Otopeni, in Romania. L’azzurro ha infatti conquistato la medaglia d’argento nei 200 misti, portando i colori azzurri sul secondo gradino del podio. 1:53.09 il crono di Razzetti, che non ha brillato – specialmente nella frazione a rana – tanto che nell’intervista a caldo ha ammesso “Ho sbagliato tutto il possibile“. Bravo comunque a limitare i danni, si è arreso solo al favorito Duncan Scott, britannico, che si è imposto in 1:50.98. Terzo posto per il lituano Rapsys.

Lontane dal podio invece le due azzurre impegnati nella finale dei 100 stile libero, vinta dalla francese Gastaldello in 51.48 davanti alle britanniche Hopkins e Anderson. Sofia Morini ha chiuso al sesto posto in 52.71 ed ha detto: “In semifinale avevo fatto un tempo migliore, ma va bene così“. Settima invece Chiara Tarantino in 52.80: “Speravo di fare qualcosa di meglio, ma l’obiettivo principale era arrivare in finale“.

La seconda medaglia azzurra di giornata è stata targata Lorenzo Mora, protagonista di un’ottima gara nei 100 dorso. L’azzurro ha nuotato in 50.04, conquistando una preziosa medaglia di bronzo. “Non è un tempone, ma ho dato quello che avevo e sono contento di prendere una medaglia” ha dichiarato Mora, terzo ex aequo con il rumeno Ungur. Davanti a loro i due francesi Tomac e Ndoye Brouard, rispettivamente primo in 49.72 e secondo in 49.96.