Europei curling femminile 2023: terza vittoria per l’Italia, battuta 9-7 la Danimarca

Nella quarta partita della fase a gironi degli Europei femminili di curling 2023, in corso di svolgimento ad Aberdeen, in Scozia, l’Italia ha sconfitto per 9-7 la Danimarca, salendo così al secondo posto. Al ritorno sul ghiaccio dopo il successo ai danni delle padrone di casa della Scozia, Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis hanno ottenuto un’importante vittoria che permette loro di tenere vivo il sogno.

CRONACA – Ottima partenza delle azzurre, opposte alla Danimarca detentrice del titolo della skip Madeleine Dupont ma brave a dilagare già nel terzo end, volando sul 5-1. Le avversarie non hanno mollato, tuttavia l’Italia ha amministrato in maniera perfetta il vantaggio, arrivando all’ottavo parziale sul 9-5. Nel finale le danesi hanno dimezzato lo svantaggio, ma ormai la vittoria era ormai nelle mani delle ragazze di Violetta Caldart, che restano dunque in scia della Svizzera, unica formazione ancora imbattuta. L’Italia tornerà sul ghiaccio lunedì 20 novembre alle ore 17.00 contro la Svezia.