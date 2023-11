Barcellona, stagione finita per Gavi: lesione del legamento crociato anteriore

Stagione finita ed Europei a fortissimo rischio per il giovane fuoriclasse di Spagna e Barcellona, Gavi. Gli esami effettuati in mattinata hanno “evidenziato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e un infortunio al menisco laterale. Il giocatore verrà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni al termine del quale verrà rilasciato un nuovo aggiornamento medico”, si legge nella nota del club blaugrana. Gavi si è infortunato nel corso del match della nazionale spagnola contro la Georgia. Il centrocampista del Barça è stato costretto ad abbandonare dopo appena 26 minuti di gioco. In questa stagione Gavi ha collezionato 15 presenze con la squadra di Xavi, 13 delle quali nell’undici titolare. Il centrocampista ha segnato contro il Villarreal in campionato e contro il Royal Antwerp in Champions League e ha anche fornito un assist.