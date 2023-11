Lazio, Lotito punta il Flaminio: “Serve una capienza da 50.000 spettatori”

L’idea di dare nuova vita allo Stadio Flaminio non tramonta in casa Lazio. E come riporta il Corriere della Sera, il presidente biancoceleste Claudio Lotito è tornato a parlare della possibilità di presentare un progetto proprio nell’area dell’impianto oggi abbandonato. Con la Roma che punta Pietralata, la Lazio potrebbe dunque spostarsi di pochi km rispetto all’Olimpico. “Fa comodo a tante persone parlare del Flaminio – spiega Lotito -, soprattutto ad alcuni rappresentanti delle istituzioni, perché avete visto tutti in che condizioni versa l’impianto. Risolvere il problema sarebbe cosa buona e giusta”. Ci sono però dei nodi: “Oggi viene a vederci tanta gente. Avere 26mila spettatori, che è la capienza attuale del Flaminio, mi sembra riduttivo. A noi ne servono 50mila. Poi c’è il problema dei parcheggi, altra questione sulla quale ci sono ancora lavori in corso. Ho delegato un rappresentante istituzionale affinché si occupasse del tutto e ha cominciato una serie di consultazioni. Stiamo valutando per capire quello che effettivamente si può fare. Prendere il Flaminio è semplice. Il problema è poi capire cosa farci e come trasformarlo secondo le norme e renderlo funzionale”.