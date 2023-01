Highlights discesa maschile Wengen, terzo Casse: Coppa del Mondo 2022/2023 sci alpino (VIDEO)

Gli highlights della discesa libera maschile di Wengen, valida per la coppa del mondo 2022/2023 di sci alpino. Il successo va al norvegese Kilde, che sfreccia davanti al pubblico svizzera tutto schierato per il suo rivale Odermatt, che deve accontentarsi del secondo gradino del podio. Straordinario terzo posto per Mattia Casse, al suo secondo podio stagionale. Di seguito i video della gara.

LA CLASSIFICA FINALE