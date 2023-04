Carragher: “Dispiaciuto per l’esonero di Potter, ma è stato ridicolo cambiare Tuchel per lui”

L’ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher, dopo l’esonero di Graham Potter dalla panchina del Chelsea, ha voluto esprimere il proprio pensiero sull’ormai ex allenatore dei Blues: “Il nuovo proprietario Todd Boehly ha annunciato che sarebbe stato diverso da Roman Abramovich. Sono dispiaciuto per l’allontanamento di Potter, però era davvero inevitabile visti i risultati ottenuti. La prima decisione di Boehly è stata ridicola, non puoi cambiare Tuchel per Potter”.