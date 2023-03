Regolamento gironi Torneo di Viareggio 2023: come funziona e chi passa agli ottavi

Il regolamento del Torneo di Viareggio 2023, ecco come funziona nella fase a gironi e chi passa agli ottavi. Sono trentadue le squadre partecipanti, divise in otto gruppi da quattro. Agli ottavi, come è logico che sia, si qualificano le prime due classificate di ciascun girone. In base ad accoppiamenti di tipo incrociato, le prime dei gironi da 1 a 4, facenti parte del gruppo A, sfideranno le seconde dei gironi da 5 a 8, facenti parte del gruppo B.

Così riporta il sito ufficiale. “Alla 73ª Viareggio Cup prendono parte 32 squadre inserite in otto gironi da 4: le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi, dove le vincitrici dei gironi del gruppo A (dall’1 al 4) affronteranno le seconde del gruppo B (dal 5 all’8) e viceversa. Per decretare le graduatorie di merito delle prime e delle seconde classificate, si terrà conto, nell’ordine, di punti ottenuti e differenza reti totale. Gli abbinamenti dei quarti – nominate 4 teste di serie in base al palmarès e a giudizio insindacabile della società organizzatrice del Torneo – saranno determinati per sorteggio: verranno così composti i gruppi 1 e 2 che andranno a formare la parte alta e quella bassa del tabellone e contestualmente gli accoppiamenti delle semifinali. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, dagli ottavi alle semifinali si andrà direttamente ai rigori, mentre per la finale sono previsti anche due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno”.