Vuelta 2023, pagelle diciassettesima tappa: Roglic e Vingegaard superiori, Kuss salva il salvabile

Primoz Roglic vince la diciassettesima tappa della Vuelta 2023. Ancora dominio della Jumbo Visma, che mette a segno un altro storico tris. Solita corsa di attesa dei calabroni, che fanno scappare Evenepoel per poi risalire prima del Angliru eliminando la concorrenza senza particolari difficoltà. Roglic, Vingegaard e Kuss allungano ai -5km con oltre un minuto sugli altri. A 2km dall’arrivo Kuss si stacca e viene ripreso da un ottimo Landa, migliore degli inseguitori. Nella volata Vingegaard si accoda a Roglic, che vince la seconda tappa della Vuelta. Terzo Kuss che tiene la maglia rossa per pochi secondi. Vittoria numero 61 in stagione per una straripante Jumbo Visma. Ecco le pagelle.

Roglic (arrivato 1°) voto 9: solita corsa intelligente del corridore della Jumbo Visma, che mantiene dietro Vingegaard nel tratto durissimo sull’Angliru e riesce a staccare Kuss di 20 secondi. In volata prova strappare per scrollarsi di dosso il danese che però è bravo a non farsi sorprendere e a chiudere sulla sua ruota.

Vingegaard (arrivato 2°) voto 9: stesso voto dello sloveno. Corsa in apparente gestione, soprattutto nel finale dove non forza lasciando la seconda vittoria in questa Vuelta al compagno recuperando secondi pesanti su Kuss. Ora la maglia rossa dista soli 8 secondi.

Kuss (arrivato 3°) voto 8,5: fa quello che può e riesce a tenere a sorpresa la maglia rossa. La tappa sulla carta è molto difficile per l’americano, che riesce a stare sulla ruota dei compagni fino ai -2km quando si stacca e viene ripreso da Landa. Dà tutto nel finale e riesce a chiudere a soli 20 secondi sorpassando lo spagnolo all’ultima curva.

Landa (arrivato 4°) voto 8: corsa coraggiosa dello spagnolo, che prova in tutti i modi a impedire un altro tris alla Jumbo Visma. E’ bravo a staccare gli inseguitori a risalire su Kuss, ma è meno attento nel finale subendo il sorpasso dello statunitense negli ultimi metri. Il quarto posto della generale è alla sua portata.

Joao Almeida (arrivato 6°) voto 7,5: il portoghese torna a dimostrare le sue capacità di scalatore e riesce a risalire la china nel finale chiudendo nella top ten.

Poels (arrivato 5°) voto 7,5: ottima corsa dell’olandese, che tiene il ritmo di Almeida e Uijtdebroeks e riesce a batterli in volata in cima all’Angliru.