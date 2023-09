Inter-Milan 5-1, Thuram: “Il gol è stato un bel momento. Facile giocare con Lautaro”

“Cosa ho sentito quando ho segnato? Un bel rumore, è stato un bel momento. Il gol di mio papà al Milan? Lui non lo ha fatto appositamente, io sì (ride, ndr)”. Ironizza così l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 5-1 contro il Milan. “Con Lautaro è molto facile giocare, capisce molto il gioco: quando siamo in due dobbiamo andare verso la porta, è un modo di giocare che mi piace. Frattesi? Gli avevo già mandato un messaggio quando ha segnato due gol con l’Italia, gli ho scritto che doveva segnare anche con noi. La mia scelta di venire a giocare qui? Dovevo venire all’Inter due anni fa, ho lavorato per ritrovare la fiducia”, ha aggiunto.