Calendario sport 2024: tutti gli eventi di tutte le discipline mese per mese, la guida completa

Un nuovo anno di sport sta per cominciare. Trecentosessantasei giorni di grandi emozioni: da gennaio a dicembre si prospetta un 2024 super. Con l’estate più attesa: le Olimpiadi di Parigi 2024 che saranno l’epicentro dell’ultimo triennio. Ma sono tantissime e innumerevoli le manifestazioni sportive da seguire: dal basket al triathlon. Sportface, come auguri di buon anno, vi regala il calendario completo dei prossimi dodici mesi sportivi. Per non perdervi davvero nulla di quello che accadrà.

CALENDARIO SPORT 2024

GENNAIO

1 – Tennis United Cup

1 – Tennis Atp Brisbane e Hong Kong

1 – Tennis Wta Auckland e Brisbane

1 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Garmisch-Partenkirchen

2 – Calcio Coppa Italia ottavi di finale

2 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Innsbruck

2 – Salto con gli sci Coppa del Mondo femminile Villach

3 – Sci di fondo Coppa del Mondo Davos

3 – Volley Coppa Italia maschile quarti di finale

3 – Tennistavolo WTT finali Doha

3 – Vela Mondiali ILCA femminile Buenos Aires

4 – Biathlon Coppa del Mondo Oberhof

4 – Pallanuoto Europei maschili Dubrovnik

4 – Golf The Sentry

5 – Pallanuoto Europei femminili Eindhoven

5 – Parigi-Dakar

5 – Pattinaggio velocità Europei Heerenveen

5 – Slittino Coppa del Mondo Winterberg

5 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Bischofshofen

6 – Sci di fondo Coppa del Mondo Val di Fiemme

6 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Kranjska Gora

6 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Adelboden

6 – Atletica Cross Campaccio

7 – Calcio femminile Supercoppa italiana

8 – Tennis Atp Auckland e Adelaide

8 – Tennis Wta Adelaide e Hobart

9 – Calcio Coppa Italia quarti di finale

10 – Biathlon Coppa del Mondo Ruhpolding

10 – Pattinaggio artistico Europei Kaunas

10 – Calcio Supercoppa spagnola

10 – Lotta Ranking Series Zagabria

10 – Pallamano Europei maschili

11 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Wengen

11 – Scherma Coppa del Mondo Parigi fioretto maschile e femminile

11 – Golf Sony Open Hawaii

11 – Golf Dubai Invitational

12 – Scherma Coppa del Mondo Tunisi sciabola maschile e femminile

12 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Altenmarkt-Zauchensee

12 – Calcio Coppa d’Asia

12 – Combinata nordica Coppa del Mondo Oberstdorf

12 – Short track Europei Danzica

12 – Slittino Coppa del Mondo/Europei Innsbruck

12 – Bob Coppa del Mondo St.Moritz

12 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Wisla

12 – Salto con gli sci Coppa del Mondo femminile Sapporo

13 – Calcio Coppa d’Africa

13 – Snowboard Coppa del Mondo Scuol

13 – Boxe Mondiale WBO, WBC e IBF Mediomassimi

13 – Hockey su prato preolimpici maschili e femminili

14 – Tennis Australian Open

16 – Snowboard Coppa del Mondo Bad Gastein

16 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Flachau

16 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Szczyrk

16 – Ciclismo Tour Down Under

17 – Snowboard Park e Pipe Coppa del Mondo Laax

18 – Calcio Supercoppa italiana semifinali

18 – Biathlon Coppa del Mondo Anterselva

18 – Salto con gli sci Coppa del Mondo femminile Zao

18 – Tuffi International Day Rostock

18 – Golf Hero Dubai Desert Classic

18 – Golf The American Express

19 – Sci di fondo Coppa del Mondo Oberhof

19 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Kitzbuehel

19 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Zakopane

19 – Tiro con l’arco Indoor World Series Nimes

20 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Jasna

20 – Snowboard Coppa del Mondo Pamporovo

22 – Calcio Supercoppa italiana finale

23 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Schladming

24 – Volley Coppa Italia femminile quarti di finale

24 – Tiro a segno Coppa del Mondo Cairo

24 – Tiro a volo Coppa del Mondo Cairo

24 – Vela Mondiali ILCA maschile Adelaide

24 – Golf Farmers Insurance Open

25 – Combinata nordica Coppa del Mondo Schonach

25 – Snowboardcross Coppa del Mondo St.Moritz

25 – Snowboard Coppa del Mondo Rogla

25 – Pattinaggio di velocità Coppa del Mondo Salt Lake City

25 – Golf Ras Al Khaimah Championship

26 – Slittino Mondiali Altenberg

26 – Sci di fondo Coppa del Mondo Goms

26 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Cortina d’Ampezzo

26 – Bob Coppa del Mondo Lillehammer

26 – Salto con gli sci Coppa del Mondo femminile Ljubno

26 – Scherma Coppa del Mondo Doha spada maschile e femminile

26 – Judo Grand Prix Odivelas

26 – Vela Mondiali iQFoil Lanzarote

27 – Snowboard Coppa del Mondo Simonhohe

27 – Sci alpino coppa del Mondo maschile Garmisch-Partenkirchen

27 – Volley Coppa Italia maschile Final Four

28 – Ciclismo Cadel Evans Great Ocean Gold Race

29 – Tennis Atp Montpellier

29 – Tennis Coppa Davis turno preliminare

29 – Tennis Wta Linz e Hua Hin

30 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Kronplatz

30 – Volley Champions League maschile e femminile playoff

31 – Snowboard Park e Pipe Coppa del Mondo Mammoth Mountain

31 – Ciclismo Volta Valenciana

FEBBRAIO

1 – Combinata nordica Coppa del Mondo Seefeld

1 – Pattinaggio artistico Four Continents Shanghai

1 – Golf AT&T Pebble Beach Pro-Am

2 – Pallanuoto Mondiali Doha

2 – Snowboardcross Coppa del Mondo Gudauri

2 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Chamonix

2 – Pattinaggio di velocità Coppa del Mondo Quebec

2 – Slittino Coppa del Mondo Altenberg

2 – Bob Coppa del Mondo/Europei Sigulda

2 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile e femminile Willingen

2 – Ciclismo su pista Nations Cup Adelaide

2 – Ginnastica artistica Serie A Montichiari

2 – Rugby Sei Nazioni maschile

2 – Judo Grand Slam Parigi

3 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Garmisch-Partenkirchen

3 – Tiro con l’arco Indoor World Series Finals Las Vegas

3 – Tiro a volo Coppa del Mondo Rabat

5 – Tennis Atp Cordoba, Dallas e Marsiglia

5 – Tennis Wta Abu Dhabi e Cluj-Napoca

7 – Biathlon Mondiali Nove Mesto

8 – Combinata nordica Coppa del Mondo Otepaa

8 – Snowboard Park e Pipe Coppa del Mondo Calgary

8 – Basket preolimpico femminile

8 – Golf Commercial Bank Open Masters

8 – Golf Phoenix Open

9 – Sci di fondo Coppa del Mondo Canmore

9 – Short track Coppa del Mondo Dresda

9 – Slittino Coppa del Mondo Oberhof

9 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Lake Placid

9 – Scherma Coppa del Mondo Barcellona spada femminile

9 – Scherma Coppa del Mondo Lima sciabola femminile

9 – Scherma Coppa del Mondo Varsavia sciabola maschile

9 – Scherma Coppa del Mondo Torino fioretto maschile e femminile

10 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Bansko

10 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Soldeu

10 – Ciclismo Tour of Oman

10 – Tiro a segno Coppa del Mondo Granada

11 – Nuoto Mondiali Doha

11 – Tennis Wta Doha

11 – Ciclismo clasica de Almeria

12 – Tennis Atp Buenos Aires, Delray Beach e Rotterdam

12 – Calcio Torneo di Viareggio

12 – Lotta Europei Bucarest

12 – Sollevamento pesi Europei Sofia

13 – Calcio Champions League ottavi di finale andata

14 – Basket Coppa Italia Final Eight

14 – Ciclismo su pista Europei Apeldoorn

14 – Ciclismo Volta Algarve

14 – Ciclismo Vuelta Andalucia

14 – Badminton Europei a squadre Lodz

15 – Calcio Europa League playoff andata

15 – Calcio Conference League playoff andata

15 – Snowboard Coppa del Mondo Craigleith

15 – Pattinaggio di velocità Mondiali Calgary singole distanze

15 – Ginnastica artistica Coppa del Mondo Il Cairo

15 – Tiro con l’arco campionati italiani indoor Pordenone

15 – Tennistavolo World Team Table Tennis Championships Busan

15 – Golf The Genesis Invitational

16 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Crans Montana

16 – Short track Coppa del Mondo Danzica

16 – Slittino Coppa del Mondo Oberhof 2

16 – Bob Coppa del Mondo Altenberg

16 – Salto con gli sci Coppa del Mondo femminile Rasnov

16 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Sapporo

16 – Basket femminile Final Four Coppa Italia

16 – Basket Nba All Star Weekend

16 – Judo Grand Slam Baku

16 – Vela Europei ILCA Atene

17 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Kvitjfell

17 – Sci di fondo Coppa del Mondo Minneapolis

17 – Volley Coppa Italia femminile Final Four

17 – Ginnastica ritmica Serie A Chieti

17 – Boxe Fury-Usyk Mondiale unificato pesi massimi

17 – Atletica campionati italiani indoor Ancona

18 – Tennis Wta Dubai

19 – Tennis Atp Doha, Los Cabos e Rio de Janeiro

19 – Ciclismo Uae Tour

19 – Tiro con l’arco Europei Indoor Varazdin

20 – Calcio Champions League ottavi di finale andata

20 – Volley Champions League maschile e femminile quarti di finale

20 – Volley Challenge Cup maschile e femminile finali

21 – Basket femminile Eurolega quarti di finale

22 – Calcio Europa League playoff ritorno

22 – Calcio Conference League playoff ritorno

22 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Obertsdorf

22 – Basket femminile Eurocup quarti di finale

22 – Basket Europei 2025 maschili qualificazioni

22 – Ginnastica artistica Coppa del Mondo Cottbus

22 – Scherma Coppa del Mondo Il Cairo fioretto maschile e femminile

22 – Scherma Coppa del Mondo Heidenheim spada maschile

22 – Surf World Surfing Games

23 – Slittino Coppa del Mondo Sigulda

23 – Salto con gli sci Coppa del Mondo femminile Hinzenbach

23 – Ginnastica artistica Serie A Ancona

23 – Tuffi campionati italiani Bolzano

24 – Snowboard Coppa del Mondo Kyrnica

24 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Val di Fassa

24 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Palisades Tahoe

24 – Bob Mondiali Winterberg

24 – Ciclismo Omloop Het Nieuwsblad

24 – Tiro a segno Europei 10 metri Gyor

24 – Vela Mondiali 470 Palma di Maiorca

24 – Triathlon Coppa del Mondo Napier

25 – Calcio Carabao Cup finale

25 – Ciclismo Kuurne-Brussel-Kuurne

25 – Triathlon Championship Series Napier

26 – Tennis Atp Acapulco, Dubai e Santiago

26 – Tennis Wta Austin e San Diego

28 – Ciclismo Trofeo Laigueglia

28 – Beach volley Pro Tour Futures Mollymook

29 – Biathlon Coppa del Mondo Oslo

29 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile e femminile Lahti

29 – Tuffi Coppa del Mondo Montreal

29 – Golf The Cognizant Classic

MARZO

1 – Combinata nordica Coppa del Mondo Lahti

1 – Sci di fondo Coppa del Mondo Lahti

1 – Snowboardcross Coppa del Mondo Sierra Nevada

1 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Aspen

1 – Slittino Coppa del Mondo Sigulda 2

1 – Scherma Coppa del Mondo Atene sciabola femminile

1 – Scherma Coppa del Mondo Padova sciabola maschile

1 – Judo Grand Slam Tashkent

1 – Atletica Mondiali indoor Glasgow

2 – F1 GP Bahrain

2 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Kvitjfell

2 – Ciclismo Strade Bianche

2 – Ginnastica ritmica Serie A Forlì

3 – Volley Superlega ultima giornata regular season

3 – Ciclismo Parigi-Nizza

3 – Running Maratona Bologna

3 – Running Maratona Tokyo

4 – Ciclismo Tirreno-Adriatico

4 – Boxe qualificazione olimpica Busto Arsizio

4 – Vela Mondiali 49er e 49erFX Lanzarote

5 – Calcio Champions League ottavi di finale ritorno

5 – Nuoto assoluti Riccione

5 – Basket Eurocup ottavi di finale

5 – Pentathlon moderno Coppa del Mondo Cairo

5 – Beach volley Pro Tour Elite Doha

6 – Tennis Masters 1000 Indian Wells

6 – Tennis Wta Indian Wells

6 – Volley Superlega inizio playoff

6 – Basket Fiba Europe Cup quarti di finale

7 – Calcio Europa League ottavi di finale andata

7 – Calcio Conference League ottavi andata

7 – Combinata nordica Coppa del Mondo Oslo

7 – Pattinaggio di velocità Mondiali sprint e AllAround Inzell

7 – Basket Eurocup femminile semifinali

7 – Ginnastica artistica Coppa del Mondo Baku

7 – Beach volley Pro Tour Futures Mount Maungauni

7 – Golf Arnold Palmer Invitational

8 – Biathlon Coppa del Mondo Soldier Hollow

8 – Snowboardcross Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo

8 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile e femminile Oslo

8 – Taekwondo qualificazione olimpica Sofia

8 – Scherma Coppa del Mondo Budapest spada maschile e femminile

8 – Judo Grand Prix Linz

8 – Triathlon Championship Series Abu Dhabi

9 – F1 GP Arabia Saudita

9 – Sci di fondo Coppa del Mondo Oslo

9 – Snowboard Coppa del Mondo Winterberg

9 – Sci alpino Coppa del Mondo femminile Are

9 – Sci alpino Coppa del Mondo maschile Kranjska Gora

9 – Atletica Coppa Europa Lanci Leiria

10 – MotoGP GP Qatar

10 – Running Maratona Brescia

10 – Running Maratona Barcellona

12 – Calcio Champions League ottavi di finale ritorno

12 – Sci di fondo Coppa del Mondo Drammen

12 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile e femminile Trondheim

12 – Volley Champions League maschile e femminile semifinali

12 – Basket Eurocup quarti di finale

13 – Volley Cev Cup maschile e femminile finali

13 – Ciclismo Milano-Torino

14 – Calcio Europa League ottavi di finale ritorno

14 – Calcio Conference League ottavi ritorno

14 – Biathlon Coppa del Mondo Canmore

14 – Golf The Players Championship

15 – Combinata nordica Coppa del Mondo Trondheim

15 – Sci di fondo Coppa del Mondo Falun

15 – Snowboardcross Coppa del Mondo Montafon

15 – Snowboard Park e Pipe Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn

15 – Short track Mondiali Rotterdam

15 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile e femminile Vikersund

15 – Ciclismo su pista Nations Cup Hong Kong

15 – Tuffi Coppa Parigi 2024 Trieste

15 – Boxe Europei maschili e femminili Belgrado

15 – Scherma Coppa del Mondo sciabola femminile Sint Niklaas

15 – Scherma Coppa del Mondo Anaheim fioretto maschile e femminile

15 – Vela Mondiali Kite Haifa

16 – Snowboard Coppa del Mondo Berchtesgaden

16 – Sci alpino finali Coppa del Mondo Salbach

16 – Curling Mondiali femminili Sydney

16 – Ciclismo Milano-Sanremo

16 – Ginnastica ritmica Serie A Desio

17 – Ciclismo Per Sempre Alfredo

17 – Running Maratona Roma

18 – Ciclismo Volta a Catalunya

19 – Tennis Wta Miami

19 – Ciclismo Settimana Coppi e Bartali

19 – Calcio femminile Champions League quarti di finale

20 – Tennis Masters 1000 Miami

20 – Pattinaggio artistico Mondiali Montreal

20 – Ciclismo Brugge-De Panne

20 – Beach volley Pro Tour Challenger Recife

20 – Beach volley Pro Tour Futures Coolangatta

21 – Calcio Euro 2024 spareggi semifinali

21 – Snowboard Park e Pipe Coppa del Mondo Silvaplana

21 – Bob Coppa del Mondo Lake Placid

21 – Salto con gli sci Coppa del Mondo maschile Planica

21 – Tuffi Coppa del Mondo Berlino

22 – Snowboardcross Coppa del Mondo Mt. St.Anne

22 – Ciclismo E3 Saxo-Classic

22 – Ginnastica ritmica Coppa del Mondo Atene

22 – Scherma Coppa del Mondo Buenos Aires spada maschile

22 – Scherma Coppa del Mondo Budapest sciabola maschile

22 – Scherma Coppa del Mondo Chengdu spada femminile

22 – Judo Grand Slam Tbilisi

23 – Rugby Sei Nazioni femminile

24 – F1 GP Australia

24 – MotoGP GP Portogallo

24 – Volley Serie A1 femminile ultima giornata regular season

24 – Ciclismo Gand-Wevelgem

24 – Triathlon Coppa del Mondo Napier

26 – Calcio Euro 2024 spareggi finali

26 – Basket Eurocup semifinali

27 – Basket Fiba Europe Cup semifinali

27 – Ciclismo Dwars door Vlaanderen

27 – Beach volley Pro Tour Challenger Saquarema

28 – Golf Houston Open

29 – Ginnastica artistica World Challenge Cup Antalya

29 – Judo Grand Slam Antalya

30 – Ciclismo Gran Premio Miguel Indurain

30 – Curling Mondiali maschili Schaffhausen

30 – Atletica Mondiali cross Belgrado

31 – Ciclismo Giro delle Fiandre

31 – Sollevamento pesi World Cup Phuket

APRILE

1 – Tennis Atp Estoril, Houston e Marrakech

1 – Tennis Wta Bogotà e Charleston

1 – Ciclismo Giro dei Paesi Baschi

2 – Beach volley Pro Tour Futures Pirae Tahiti

3 – Calcio Coppa Italia semifinali andata

3 – Basket Eurocup finale femminile

3 – Ciclismo Scheldeprijs

3 – Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 prima giornata

3 – Ginnastica trampolino elastico Europei

4 – Ginnastica artistica World Challenge Cup Osijek

4 – Golf Texas Open

5 – Lotta qualificazione olimpica Baku

5 – Pallanuoto Final Six Coppa Italia femminile

6 – Pallanuoto Finali Challenger Cup maschile

6 – Calcio Copa del Rey finale

6 – Ginnastica artistica Serie A Ravenna

6 – Ginnastica ritmica Serie A finali scudetto Torino

7 – F1 GP Giappone

7 – MotoGP GP Argentina

7 – Tennis Masters 1000 Montecarlo

7 – Ciclismo Parigi-Roubaix

7 – Running Maratona Milano

7 – Running Maratona Parigi

8 – Pallamano preolimpici femminili

9 – Calcio Champions League quarti di finale andata

9 – Basket Eurocup finale

9 – Ciclismo Giro di Sicilia

9 – Badminton Europei Saarbrucken

9 – Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 seconda giornata

9 – Arrampicata Coppa del Mondo Shanghai

10 – Ciclismo Freccia del Brabante

10 – Beach volley Pro Tour Challenge Guadalajara

11 – Calcio Europa League quarti di finale andata

11 – Calcio Conference League quarti di finale andata

11 – Tiro a segno qualificazione olimpica Rio de Janeiro

11 – Tennistavolo torneo qualificazione olimpica Havirov

11 – Golf Augusta Masters

12 – Tennis BJK Cup preliminari

12 – Ciclismo su pista Nations Cup Milton

12 – Basket Eurolega fine regular season

12 – Basket femminile Eurolega Final Four

12 – Canottaggio Coppa del Mondo Varese

12 – Tuffi campionati italiani primaverili Torino

12 – Pallanuoto Final Eight Coppa Italia maschile

12 – Arrampicata Coppa del Mondo Wujiang

12 – Ginnastica ritmica Coppa del Mondo Sofia

13 – Pallanuoto Final Four Eurocup femminile

14 – MotoGP GP Americhe

14 – Basket Nba fine regular season

14 – Ciclismo Amstel Gold Race

15 – Tennis Atp Barcellona, Bucharest e Monaco di Baviera

15 – Tennis Wta Stoccarda e Rouen

15 – Ciclismo Tour of The Alps

15 – Running Maratona Boston

16 – Calcio Champions League quarti di finale ritorno

16 – Basket Eurolega play-in

16 – Basket Nba play-in

16 – Pentathlon moderno Coppa del Mondo Ankara

17 – Basket Fiba Europe Cup finale

17 – Ciclismo Freccia Vallone

17 – Ginnastica artistica Coppa del Mondo Qatar

17 – Beach volley Pro Tour Elite 16 Tepic

18 – Calcio Europa League quarti di finale ritorno

18 – Calcio Conference League quarti di finale ritorno

18 – Volley Superlega finale playoff

18 – Golf RBC Heritage

19 – Tuffi Superfinal Coppa del Mondo Xi’An

19 – Ginnastica ritmica Coppa del Mondo Baku

19 – Scherma Coppa del Mondo Poznan Fioretto femminile

20 – Curling Mondiali doppio misto Ostersund

20 – Basket Nba inizio playoff

20 – Ginnastica artistica Trofeo di Jesolo

20 – Calcio femminile Champions League semifinali

20 – Atletica Diamond League Xiamen

20 – Triathlon Coppa del Mondo Wollongong

21 – F1 GP Cina

21 – Ciclismo Liegi Bastogne Liegi

21 – Ciclismo Giro della Romagna

21 – Pallanuoto Final Four Champions League femminile

21 – Running Maratona Londra

21 – Atletica Mondiali marcia a squadre Antalya

22 – Tiro a volo qualificazione olimpica Doha

23 – Ciclismo Giro di Romandia

23 – Basket Eurolega inizio playoff

23 – Tiro con l’arco Coppa del Mondo Shanghai

23 – Pentathlon Coppa del Mondo Budapest

24 – Calcio Coppa Italia semifinali ritorno

24 – Tennis Masters 1000 Madrid

24 – Tennis Wta Madrid

24 – Ginnastica artistica Europei maschili Rimini

24 – Beach volley Pro Tour Challenge Xiamen

25 – Basket Serie A1 femminile inizio playoff

25 – Canottaggio Europei e qualificazione olimpica Szeged

25 – Judo Europei Zagabria

25 – Golf Zurich Open New Orleans

26 – Tuffi American Cup Indianapolis

26 – Taekwondo President’s Cup europea Tallinn

26 – Ginnastica ritmica Coppa del Mondo Tashkent

27 – Atletica Diamond League Suzhou

28 – MotoGP GP Spagna

28 – Running Maratona Madrid

29 – Triathlon Coppa del Mondo Chengdu

30 – Calcio Champions League semifinali andata

MAGGIO

1 – Tiro a segno Coppa del Mondo Baku

1 – Tiro a volo Coppa del Mondo Baku

2 – Calcio Europa League semifinali andata

2 – Calcio Conference League semifinali andata

2 – Ginnastica artistica Europei femminili Rimini

2 – Tuffi Canada Cup Calgary

3 – Tiro con l’arco qualificazione olimpica Essen

3 – Arrampicata Coppa del Mondo Salt Lake City

3 – Scherma Coppa del Mondo Acapulco fioretto maschile

3 – Scherma Coppa del Mondo Seul Sciabola maschile e femminile

3 – Scherma Coppa del Mondo Calì spada maschile e femminile

3 – Scherma Coppa del Mondo Tauberbischofsheim fioretto femminile

4 – Volley Champions League maschile e femminile Super Final

4 – Ciclismo Giro d’Italia

4 – Vela Europei 470 Cannes

4 – Atletica Mondiali staffette Nassau

5 – F1 GP Usa

5 – Basket Serie A fine regular season

6 – Tiro con l’arco Europei Essen

6 – Tennistavolo torneo qualificazione olimpica

7 – Calcio Champions League semifinali ritorno

7 – Tennis Wta Roma

7 – Vela Mondiali Nacra 17 Ecuador

7 – Vela Europei 49er e 49erFX Le Grand Motte

8 – Tennis Masters 1000 Roma

8 – Canoa velocità qualificazione olimpica Szeged

8 – Pentathlon Coppa del Mondo Sofia

9 – Calcio Europa League semifinali ritorno

9 – Calcio Conference League semifinali ritorno

9 – Lotta qualificazione olimpica Istanbul

9 – Beach volley Pro Tour Futures Pingstain

9 – Golf Wells Fargo Championship

10 – Calcio Serie B ultima giornata

10 – Taekwondo Europei Belgrado

10 – Ginnastica ritmica World Challenge Cup Portimao

10 – Judo Grand Slam Almaty

10 – Atletica Diamond League Qatar

11 – Vela Mondiali Kite Hyeres

11 – Triathlon Championship Series Yokohama

12 – MotoGP GP Francia

12 – Rugby Serie A Elite Cup maschile

14 – Volley Nations League femminile

15 – Calcio Coppa Italia finale

15 – Tiro a volo Europei Lonato

15 – Pallanuoto Finale scudetto Serie A1 femminile

15 – Atletica Meeting Savona

16 – Canoa slalom Europei Lubiana

16 – Arrampicata qualificazione olimpica Shanghai

16 – Beach volley Pro Tour Qingshan

16 – Golf Us Pga Championship

17 – Pallanuoto Final Four Eurocup maschile

17 – Scherma Coppa del Mondo Saint-Maur spada maschile

17 – Scherma Coppa del Mondo Hammamet sciabola femminile

17 – Scherma Coppa del Mondo Shanghai fioretto maschile e femminile

17 – Scherma Coppa del Mondo Madrid sciabola maschile

17 – Scherma Coppa del Mondo Abu Dhabi spada femminile

17 – Triathlon Coppa del Mondo Huatulco

18 – Calcio Bundesliga ultima giornata

18 – Calcio Ligue 1 ultima giornata

18 – Triathlon Coppa del Mondo Samarcanda

19 – F1 GP Emilia Romagna

19 – Calcio Premier League ultima giornata

19 – Tennis Atp Ginevra e Lione

19 – Tennis Wta Rabat e Strasburgo

19 – Canottaggio Coppa del Mondo e qualificazione olimpica Lucerna

19 – Judo Mondiali Abu Dhabi

19 – Atletica Diamond League Marrakech

21 – Volley Nations League maschile

21 – Tiro con l’arco Coppa del Mondo Yecheon

22 – Calcio Europa League finale Dublino

22 – Pallanuoto Finale scudetto Serie A1 maschile

22 – Ginnastica ritmica Europei Budapest

22 – Pentathlon Coppa del Mondo Ankara

22 – Beach volley Pro Tour Elite Portogallo

23 – Basket 3X3 preolimpico femminile

23 – Ciclismo Giro di Norvegia

23 – Ginnastica artistica World Challenge Cup Varna

23 – Tiro a segno Europei 25/50 metri Osijek

23 – Tennistavolo torneo qualificazione olimpica Pattaya

23 – Boxe qualificazione olimpica Bangkok

23 – Atletica meeting Grosseto

23 – Golf Charles Schwab Challenge

24 – Basket Eurolega Final Four

24 – Canoa velocità Coppa del Mondo Poznan

24 – Rugby Challenge Cup finale

25 – Rugby Champions Cup finale

25 – Rugby finale scudetto maschile

25 – Rugby finale scudetto femminile

25 – Calcio Fa Cup finale

25 – Calcio Coppa di Germania finale

25 – Calcio Coppa di Francia finale

25 – Ginnastica artistica Serie A finale Scudetto Firenze

25 – Calcio femminile finale Champions League

25 – Atletica Diamond League Eugene

25 – Triathlon Championship Series Cagliari

26 – F1 GP Monaco

26 – MotoGP GP Catalogna

26 – Calcio Serie A ultima giornata

26 – Calcio Liga ultima giornata

26 – Tennis Roland Garros

29 – Calcio Conference League finale Sofia

29 – Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 terza giornata

29 – Beach volley Pro Tour Challenge Star Jablonki

30 – Canoa slalom Coppa del Mondo Augusta

30 – Ginnastica artistica World Challenge Cup Koper

30 – Basket 3X3 Mondiali maschili e femminili Vienna

30 – Atletica Diamond League Oslo

30 – Golf Porsche European Open

30 – Golf Canadian Open

31 – Tiro a segno Coppa del Mondo Monaco di Baviera

GIUGNO

1 – Calcio Champions League finale Wembley

2 – MotoGP GP Italia

2 – Ciclismo Giro del Delfinato

2 – Atletica Diamond League Stoccolma

3 – Tiro con l’arco Grand Prix europeo Porec

4 – Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 quarta giornata

5 – Scherma campionati italiani assoluti Cagliari

5 – Beach volley Pro Tour Elite Ostrava

6 – Canoa slalom qualificazione olimpica Praga

6 – Lotta Ranking Series Budapest

6 – Pallanuoto Final Four Champions League maschile

6 – Golf The Memorial Tournament

7 – Basket Nba Finals

7 – Ginnastica ritmica campionati italiani Folgaria

7 – Atletica Europei Roma

9 – F1 GP Canada

9 – Ciclismo Giro di Svizzera

9 – Pentathlon Mondiali Zhengzhou

10 – Tennis Atp s’-Hertogenbosch e Stoccarda

10 – Tennis Wta s’-Hertogenbosch e Nottingham

10 – Tiro a volo Coppa del Mondo Lonato

12 – Ciclismo Giro del Belgio

12 – Ciclismo Giro di Slovenia

13 – Canoa slalom Coppa del Mondo Cracovia

13 – Canoa velocità Europei Szeged

13 – Golf Us Open

14 – Calcio Europei Germania

14 – Canottaggio Coppa del Mondo Poznan

15 – Automobilismo 24 ore di Le Mans

15 – Tiro con l’arco qualificazione olimpica Antalya

16 – MotoGP GP Kazakistan

17 – Tennis Atp Halle e Queen’s

17 – Tennis Wta Berlino e Birmingham

17 – Nuoto Europei Belgrado

17 – Tuffi Europei Belgrado

18 – Tiro con l’arco Coppa del Mondo Antalya

18 – Scherma Europei Basilea

20 – Calcio Copa America

20 – Volley finali Nations League femminile

20 – Arrampicata qualificazione olimpica Budapest

20 – Golf The Travelers Championships

20 – Golf KLM Open

21 – Nuoto Settecolli

21 – Ciclismo campionati Nazionali italiani

21 – Ginnastica ritmica Coppa del Mondo Milano

22 – Rugby United Rugby Championship

22 – Sollevamento pesi campionati italiani Roma

23 – F1 GP Spagna

23 – Tennis Atp Maiorca e Eastbourne

23 – Tennis Wta Eastbourne e Bad Homburg

26 – Arrampicata Coppa del Mondo Innsbruck

27 – Volley finali Nations League maschile

27 – Golf Open d’Italia

28 – Tuffi Meeting Bolzano

28 – Judo Grand Slam Ulam Bator

29 – Ciclismo Tour de France

29 – Atletica Campionati italiani assoluti La Spezia

30 – F1 GP Austria

30 – MotoGP GP Olanda

LUGLIO

1 – Tennis Wimbledon

2 – Basket preolimpici maschili

3 – Ginnastica artistica Campionati italiani Assoluti Cuneo

3 – Beach volley Pro Tour Elite Gstaad

4 – Golf BMW International Open

6 – Triathlon Coppa del Mondo Tiszaujvaros

7 – F1 GP Gran Bretagna

7 – MotoGP GP Germania

7 – Atletica Diamond League Parigi

7 – Golf John Deere Classic

8 – Pentathlon Moderno Europei Budapest

10 – Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 quinta giornata

10 – Beach volley Pro Tour Elite Vienna

11 – Golf Jenesis Scottish Open

12 – Arrampicata Coppa del Mondo Chamonix

12 – Ginnastica ritmica World Challenge Cup Cluj-Napoca

12 – Atletica Diamond League Monaco

13 – Triathlon Championship Series Amburgo

15 – Tennis Atp Amburgo, Bastad, Gstaad e Newport

15 – Tennis Wta Budapest e Palermo

16 – Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 sesta giornata

17 – Arrampicata Coppa del Mondo Briancon

18 – Golf Barracuda Championship

18 – Golf The Open Championship

19 – Tuffi Campionato italiano estivo Roma

21 – F1 GP Ungheria

21 – Tennis Wta Amburgo e Praga

22 – Tennis Atp Atlanta, Kitzbuehel e Umago

26 – Olimpiadi Parigi 2024

28 – F1 GP Belgio

29 – Tennis Atp Washington

29 – Tennis Wta Washington

AGOSTO

4 – MotoGP GP Gran Bretagna

6 – Tennis Masters 1000 Montreal

6 – Tennis Wta Toronto

8 – Golf Wyndham Championship

9 – Triathlon Europei Balikesir

10 – Ciclismo Clasica San Sebastian

12 – Tennis Masters 1000 Cincinnati

12 – Tennis Wta Cincinnati

12 – Ciclismo Giro di Polonia

12 – Beach Volley Europei

14 – Calcio Supercoppa Europea Varsavia

14 – Ciclismo Giro di Danimarca

15 – Golf FedEx St.Jude Championship

17 – Ciclismo Vuelta di Spagna

18 – MotoGP GP Austria

18 – Tennis Atp Winston-Salem

18 – Tennis Wta Monterrey e Cleveland

18 – Canottaggio Mondiali specialità non olimpiche St.Catharines

21 – Ciclismo Giro di Germania

21 – Beach volley Pro Tour Elite Amburgo

21 – Beach volley Pro Tour Futures Halifax

22 – Atletica Diamond League Losanna

22 – Golf BMW Championship

23 – Canoa velocità Mondiali specialità non olimpiche Samarcanda

24 – Arrampicata Europei Villars

25 – F1 GP Olanda

25 – Ciclismo Bretagne Classic

25 – Atletica Diamond League Chorzow

26 – Tennis Us Open

28 – Paralimpiadi Parigi 2024

28 – Beach volley Pro Tour Elite Montreal

29 – Atletica Diamond League Roma

29 – Golf Tour Championship

29 – Golf British Masters

SETTEMBRE

??? – Tiro con l’arco finali Coppa del Mondo

1 – F1 GP Italia

1 – MotoGP GP Aragona

1 – Ciclismo Tour of Britain

1 – Atletica Meeting Padova

2 – Calcio Nations League

3 – Atletica Palio della Quercia Rovereto

5 – Tiro con l’arco campionati italiani Camaiore

5 – Beach volley Pro Tour Futures Qidong

5 – Basket 3X3 Europei maschili e femminili Gerusalemme5

5 – Atletica Diamond League Zurigo

5 – Golf Omega European Masters

6 – Arrampicata Coppa del Mondo Koper

6 – Judo Grand Slam Budapest

7 – Triathlon Coppa del Mondo Karlov Vary

8 – MotoGP GP San Marino

9 – Tennis Coppa Davis fase a gironi

9 – Tennis Wta Guadalajara e Monastir

9 – Atletica Gran Gala Milano

11 – Ciclismo Giro della Toscana

11 – Ciclismo Europei

12 – Ciclismo Coppa Sabatini

12 – Canoa slalom Coppa del Mondo Ivrea

12 – Beach volley Pro Tour Futures Qingdao

12 – Golf Amgen Irish Open

13 – Ciclismo GP Quebec

13 – Judo Grand Slam Zagabria

13 – Atletica Diamond League finali Bruxelles

14 – Ciclismo Memorial Pantani

14 – Triathlon Championship Series Montreal

14 – Triathlon Coppa del Mondo Valencia

15 – Ciclismo GP Montreal

15 – F1 GP Azerbaijan

16 – Tennis Wta Ningbo e Seoul

17 – Calcio Champions League prima giornata

18 – Tennis Atp Chengdu e Zhuhai

18 – Ciclismo Giro del Lussemburgo

19 – Canoa slalom Finali Coppa del Mondo La Seu d’Urgell

19 – Golf BMW Pga Championship

20 – Tennis Laver Cup Berlino

20 – Arrampicata Coppa del Mondo Praga

21 – Ciclismo Mondiali Zurigo

21 – Triathlon Europei Vichy

22 – F1 GP Singapore

22 – MotoGP GP India

25 – Calcio Europa League prima giornata

25 – Tennis Wta Pechino

26 – Tennis Atp Pechino e Tokyo

26 – Golf Open de Espana

27 – Triathlon Coppa del Mondo Weihai

29 – MotoGP GP Indonesia

29 – Running Maratona Berlino

OTTOBRE

1 – Calcio Champions League seconda giornata

2 – Tennis Masters 1000 Shanghai

2 – Arrampicata Coppa del Mondo Seoul

3. – Calcio Europa League seconda giornata

3 – Calcio Conference League prima giornata

3 – Golf Alfred Dunhill Links Championship

4 – Ginnastica artistica World Challenge Cup Szombathely

5 – Ciclismo Giro dell’Emilia

5 – Triathlon Coppa del Mondo Roma

6 – Ciclismo Parigi-Tours

6 – Ciclismo Coppa Agostoni

6 – MotoGP GP Giappone

6 – Vela Europei IQfoil Cagliari

7 – Tennis Wta Wuhan

7 – Calcio Nations League

8 – Ciclismo Tre Valli Varesine

10 – Ciclismo Gran Piemonte

10 – Golf Open de France

12 – Ciclismo Giro di Lombardia

12 – Vela America’s Cup Barcellona

12 – Triathlon Coppa del Mondo Tangier

13 – Running Maratona Chicago

14 – Tennis Atp Almaty, Anversa e Stoccolma

14 – Tennis Wta Zhengzhou e Osaka

15 – Ciclismo Tour of Guanxi

15 – Tennistavolo Europei Linz

16 – Ciclismo Giro del Veneto

16 – Ciclismo su pista Mondiali Ballerup

17 – Beach volley Pro Tour Challenger Pessoa

17 – Triathlon Championship Series Malaga

17 – Golf Andalucia Masters

18 – Nuoto Coppa del Mondo Shanghai

18 – Judo Grand Slam Abu Dhabi

20 – F1 GP Usa

20 – MotoGP GP Australia

21 – Tennis Atp Basilea e Vienna

21 – Tennis Wta Tokyo e Guanghzou

22 – Calcio Champions League terza giornata

23 – Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 playoff primo turno

24 – Calcio Europa League terza giornata

24 – Calcio Conference League seconda giornata

24 – Nuoto Coppa del Mondo Icheon

26 – Triathlon Coppa del Mondo TongYeong

26 – Triathlon Coppa del Mondo Brasilia

27 – F1 GP Messico

27 – MotoGP GP Thailandia

28 – Tennis Masters 1000 Parigi-Bercy

28 – Tennis Wta Hong-Kong, Merida e Nanchang

31 – Nuoto Coppa del Mondo Singapore

NOVEMBRE

1 – Tuffi Malaysia Open Kuala Lumpur

2 – Triathlon Coppa del Mondo Vina del Mar

3 – F1 GP Brasile

3 – MotoGP GP Malesia

3 – Tennis Atp Gijon e Metz

3 – Tennis Wta Finals

3 – Running Maratona New York

5 – Calcio Champions League quarta giornata

7 – Calcio Europa League quarta giornata

7 – Calcio Conference League terza giornata

7 – Basket Europei 2025 femminili qualificazioni

7 – Golf Abu Dhabi Challenge

9 – Rugby Nations Series Italia-Argentina

9 – Judo European Open Roma

9 – Triathlon Coppa del Mondo Miyazaki

10 – Tennis Atp Finals Torino

11 – Calcio Nations League

14 – Golf DP World Tour Championship

16 – Rugby Nations Series Italia-???

17 – MotoGP GP Valencia

21 – Beach volley Pro Tour Challenger India

21 – Beach volley Pro Tour Elite Nuvali

22 – Basket Europei 2025 maschili qualificazioni

23 – F1 GP Las Vegas

23 Rugby Nations Series Italia-Nuova Zelanda

26 – Calcio Champions League quinta giornata

27 – Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 playoff finali

28 – Calcio Europa League quinta giornata

28 – Calcio Conference League quarta giornata

28 – Beach volley Pro Tour Challenger Nivali

30 – Biathlon Coppa del Mondo Kontiolahti

DICEMBRE

??? – Taekwondo Grand Prix Final

1 – F1 GP Qatar

4 – Sollevamento pesi Mondiali Manama

5 – Beach volley Pro Tour finali Doha

8 – F1 GP Abu Dhabi

8 – Atletica Europei Cross Antalya

10 – Calcio Champions League sesta giornata

10 – Nuoto Mondiali vasca corta Budapest

11 – Badminton World Tour Finals Hangzhou

12 – Calcio Europa League sesta giornata

12 – Calcio Conference League quinta giornata

13 – Biathlon Coppa del Mondo Hochfilzen

18 – Tennis Next Gen Finals Jeddah

18 – Calcio Coppa Intercontinentale

19 – Calcio Conference League sesta giornata

19 – Biathlon Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornard

19 – Beach volley Pro Tour Futures Negombo