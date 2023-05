Andrea Pirlo lascia la panchina del Fatih Karagumruk: si pensa a Filippo Inzaghi come sostituto

Andrea Pirlo lascia la panchina del Fatih Karagumruk, dopo una sola stagione in Turchia. A comunicarlo la società tramite una nota ufficiale. “Poichè non potremo continuare con Andrea Pirlo e il suo staff nella prossima stagione, abbiamo dato loro la possibilità di andare via prima sperando che questo li aiuti a pianificare il loro futuro. Siamo molto felici di aver vissuto questa stagione con Andrea e lo ringraziamo per il suo contributo al nostro club”.

Secondo il quotidiano “Hurriyet”, l’ex centrocampista potrebbe però rimanere a lavorare in Turchia: a lui starebbe pensando il neopromosso Çaykur Rizespor. Di contro sulla panchina del Fatih il candidato numero uno sarebbe Filippo Inzaghi.