Sentenza Juventus, Shevchenko: “Dispiace per i giocatori e per l’allenatore”

“Penalizzazione di -10 alla Juve? Mi dispiace per i giocatori e per l’allenatore, che hanno lavorato tantissimo. Poi per il resto devono decidere quelli che hanno l’autorità per farlo”. Queste le parole di Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, a margine della Padel Cup organizzata dalla Lega Serie A a Roma in occasione della finale di Coppa Italia nel centro sportivo ‘Il Baiardo, a Roma.

L’ex allenatore della nazionale Ucraina ha commentato la sfida contro l’Italia nelle qualificazioni di settembre a Euro2024 “Emozionato per Italia-Ucraina delle qualificazioni europee il prossimo settembre? Già per noi riuscire a mettere la squadra nelle condizioni di partecipare al torneo è un grande risultato, nonostante la guerra e tutti i problemi che abbiamo. Sono fiero dei giocatori che fanno chilometri e chilometri in macchina, mettendosi a disposizione per giocare e dare qualcosa di positivo alla gente, che ci tiene tanto. In momenti così noi dobbiamo stare uniti e credere nella nostra vittoria”.

Shevchenko si è poi soffermato sull’Euroderby di Champions perso dal suo Milan e del futuro di Leao: “La sconfitta del Milan nel derby di Champions? E’ stata pesante, ma l’Inter ha vinto meritatamente, soprattutto nei 15 minuti d’andata ha giocato un bellissimo calcio. Ma è stata una bella stagione per il Milan, nonostante le tante difficoltà è arrivato in semifinale. La stagione di Pioli è una buona stagione, il Milan è in corsa per il quarto posto, ha raggiunto la semifinale. Leao è un giocatore importante, speriamo che resti, ho letto che Paolo (Maldini, ndr) ha detto che resta. Rafael può crescere ancora di più. Conosco Paolo benissimo, farà di tutto per rinforzare la squadra insieme a Massara, bisogna credere in loro”.