Biathlon, Mondiali Nove Mesto 2024: impresa di Lisa Vittozzi, è oro nell’individuale femminile

Strepitosa vittoria di Lisa Vittozzi, che nell’individuale femminile dei Mondiali 2024 di biathlon vince la medaglia d’oro. Sulle nevi della Vysočina Arena di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la sappadina compie un’impresa, recuperando un inconveniente tecnico che le è costato oltre 15″ nel primo poligono. Sugli sci Vittozzi è stata indiavolata, facendo segnare il terzo tempo, a cui ha aggiunto un impeccabile 20/20 al tiro che le ha regalato il primo posto. Nettamente staccate le rivali, con la medaglia d’argento che è andata alla tedesca Janina Hettich-Walz, anche lei perfetta al poligono, con 20.5 di ritardo. Completa il podio la transalpina Julia Simon a 29.6, già oro nell’inseguimento.

Quarto posto per la classe 2004 teutonica Selina Grotian, davanti alla connazionale Vanessa Voigt. Chiude sesta Lou Jeanmonnot, che con l’errore all’ultimo poligono ha perso la medaglia. Dietro di lei chiude ottava Justin Braisaz-Bouchet, miglior tempo sugli sci, che trova però 3 errori al tiro. Più indietro le altre azzurre: Dorothea Wierer commette un errore a terra e uno in piedi e chiude 14esima; buona gara per Samuela Comola, che termina in 21esima posizione, ma per un soffio è fuori dalla prossima mass start. Più lontana invece Rebecca Passler, 75esima.

Risultati individuale femminile Mondiali biathlon 2024

L. Vittozzi ITA (0+0+0+0) 40:02.9 J. Hettich-Walz GER (0+0+0+0) +20.5 J. Simon FRA (0+0+0+1) +29.6 S. Grotian GER (0+0+0+0) V. Voigt GER (0+0+0+0) +1:06.2 L. Jeanmonnot FRA (0+0+0+1) +1:10.6 J. Braisaz-Bouchet FRA (0+2+0+1) +1:25.8 K. Dmytrenko UKR (0+0+0+0) +2:10.1 M. Brorsson SWE (0+0+0+1) +2:10.7 L. Persson SWE (0+0+0+1) +2:16.7

14. D. Wierer ITA (1+0+0+1) +3:08.5

21. S. Comola ITA (0+1+0+0) +3:35.1

75. R. Passler ITA (0+1+2+2) +8:25.8