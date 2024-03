Biathlon, trionfo assoluto di Lisa Vittozzi nell’inseguimento di Canmore: vince anche la coppa di specialità

Trionfo assoluto di Lisa Vittozzi, che si prende tutto nell’inseguimento femminile di Canmore, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2023/24. La sappadina infatti recupera i 26 punti di ritardo che la separavano da Julia Simon e si aggiudica anche la coppa di specialità di inseguimento. Lisa è partita con il pettorale numero 1 dopo la vittoria nella sprint di giovedì, ed è rimasta al comando per tutta la gara, grazie ad uno splendido 19/20 al tiro che le ha permesso di amministrare il vantaggio sugli sci chiudendo con il tempo di 28:15.9. Vittozzi si porta così al comando anche nella classifica generale di Coppa del Mondo, con un vantaggio che ammonta a 61 punti su Ingrid Tandrevold, oggi addirittura 19esima al traguardo. Domani nella mass start, ultima gara stagionale, può arrivare il mattoncino definitivo per coronare una stagione straordinaria.

“Non sapevo di aver vinto anche la coppa di specialità, è magnifico. Ho provato a rimanere focalizzata sulla mia gara anche se ero un po’ nervosa stamattina, ma sono riuscita a gestire la pressione nel modo giusto e sono molto felice“, ha dichiarato Vittozzi a caldo subito dopo la vittoria. Sulla condotta di gara invece la sappadina ha spiegato: “Ho controllato il ritmo come volevo in partenza, senza forzare. Sapevo di avere due ragazze forti dietro di me così ho deciso di lasciare spazio a loro accodandomi, e alla fine ha funzionato“. Infine sul pettorale giallo di domani: “È fantastico, ancora non ci credo. Sono veramente felice“.

Secondo posto per la transalpina Lou Jeanmonnot, in stato di grazia nell’ultimo periodo con il quinto podio consecutivo. Sul terzo gradino sale Justine Braisaz-Bouchet dopo una grande rimonta. Quarto posto per Julia Simon, che è stata a lungo in lotta con Vittozzi ma ha rovinato tutto nel finale commettendo due errori nell’ultimo poligono. Quinto posto per un’altra francese, la sorprendente Gilonne Guigonnat, davanti all’austriaca Anna Gandler, alla svedese Hanna Oeberg e alla ceca Marketa Davidova. Completano la top10 la tedesca Janina Hettich-Walz e la svizzera Lena Haecki-Gross, partita con il terzo pettorale. Per quanto riguarda le altre italiane arriva uno splendido 13esimo posto per Beatrice Trabucchi, che con un solo errore al tiro riesce a mettersi dietro una biatleta del calibro di Elvira Oeberg. Più indietro invece le altre: Michela Carrara e Samuela Comola crollano nell’ultimo poligono e chiudono rispettivamente 33esima e 35esima, mentre Rebecca Passler è 42esima e Hannah Auchentaller 57esima.

I RISULTATI DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI CANMORE:

Lisa Vittozzi (ITA) 29:15.9 Lou Jeanmonnot (FRA) +12.2 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +19.4 Julia Simon (FRA) +1:03.2 Gilonne Guigonnat (FRA) +1:07.6 Anna Gandler (AUT) +1:13.4 Hanna Oeberg (SWE) +1:15.9 Marketa Davidova (CZE) +1:16.5 Janina Hettich-Walz (GER) +1:18.0 Lena Haecki-Gross (SUI) +1:18.4

13. Beatrice Trabucchi (ITA) +1:24.1

33. Michela Carrara (ITA) +2:58.2

35. Samuela Comola (ITA) +3:05.8

42. Rebecca Passler (ITA) +3:52.9

57. Hannah Auchentaller (ITA) +6:22.4