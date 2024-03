Vittozzi vs Tandrevold, in palio la Coppa del Mondo di biathlon: ecco tutte le combinazioni

Lisa Vittozzi si sta prendendo tutto in questo fine settimana a Canmore, in Canada, dove si assegna la Coppa del Mondo di biathlon. Dopo il trionfo nella sprint, arriva quello nell’inseguimento. Ingrid Tandrevold subisce ancora una volta la pressione e sprofonda indietro. Una gara per concludere la stagione e la campionessa sappadina si presenterà alla mass start con un vantaggio addirittura di 61 punti sulla norvegese. Non è fatta, ma quasi. Si tratta di un margine enorme da gestire, in particolar modo per una Vittozzi che è nel miglior momento della sua carriera. 61 punti significano che Tandrevold se vuole avere un minima chance di successo deve vincere o arrivare seconda nell’ultima prova in programma. Il terzo posto assegna infatti 60 punti, che non basterebbero anche nella remotissima possibilità Lisa concludesse fuori dalla zona punti.

In breve, ci sono solo due scenari che porterebbero Tandrevold a vincere la Coppa del Mondo: vincere e sperare che Vittozzi non faccia meglio del 12esimo posto oppure arriva seconda e sperare in una Vittozzi che arriva oltre la 23esima piazza. In qualsiasi altro scenario, la sfera di cristallo andrà all’azzurra. Basterà arrivare tra le prime 11 e non ci sarà neanche bisogno di andare a vedere il risultato della scandinava.

INGRID TANDREVOLD VINCE LA COPPA DEL MONDO SE

Vince la Mass Start e Lisa Vittozzi fa peggio dell’11esima posizione

Arriva seconda nella Mass Start e Lisa Vittozzi fa peggio della 23esima posizione

LISA VITTOZZI VINCE LA COPPA DEL MONDO SE