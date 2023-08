Beach Volley, Europei Vienna 2023: Cottafava/Nicolai volano ai quarti, out Carambula/Ranghieri

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava volano ai quarti di finale degli Europei di Beach Volley in corso di svolgimento a Vienna. La coppia allenata da coach Simone Di Tommaso, qualificatasi agli ottavi di finale dopo le due vittorie nella Pool B conquistate ieri contro Daniele Lupo ed Enrico Rossi e contro gli spagnoli Javier e Alejandro Huerta, ha sconfitto i francesi Remi Bassereu e Arnaud Gauthier-Rat, coppia testa di serie numero quattro del torneo, con il punteggio di 21-18, 21-18. Ottima prestazione degli azzurri che sono l’ultima coppia italiana rimasta nel torneo e domani se la vedranno contro gli olandesi Matthew Immers e Steven Van De Velde.

La coppia olandese ha sconfitto, nell’altro ottavo di finale, Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gli azzurri, dopo la vittoria di ieri nel derby tutto italiano contro Davide Benzi e Carlo Bonifazi e dopo la sconfitta subita contro gli olandesi Alexander Brouwer e Robert Meewsen, rispettivamente nella prima e nella seconda uscita della fase a gironi, questa mattina avevano staccato il pass per gli ottavi di finale. Decisiva era stata la vittoria per 2-0 (21-15, 21-18) inflitta ai lituani Patrikas Stankevicius e Audrius Knasas. Il team azzurro però nel pomeriggio è stato battuto dagli olandesi per 2-0 (21-11, 21-18) in un match con poca storia.